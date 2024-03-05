Писториус: К прослушке офицеров привела личная ошибка

Один из участников перехваченной беседы о TAURUS подключился по незащищенному каналу связи, заявил министр обороны ФРГ. По словам Писториуса, начаты предварительные дисциплинарные расследования.

По данным первоначального расследования, причиной перехвата Россией разговора офицеров бундесвера о ракетах TAURUS стала "индивидуальная ошибка". Об этом министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) заявил во вторник, 5 марта, пояснив, что ошибка произошла по вине одного из участников разговора, который, участвуя в нем из Сингапура, использовал для подключения "незащищенный канал передачи данных", то есть мобильную связь или сеть Wi-Fi.

По словам Писториуса, разговор между четырьмя офицерами проходил в соответствии с предписаниями через интернет-платформу Webex, защищенные версии которой вооруженные силы Германии используют для подобных бесед.

При этом министр исключил возможность того, что в разговоре, не будучи никем замеченным, участвовал российский шпион. Глава военного ведомства ФРГ также указал, что беседа офицеров бундесвера состоялась во время проведения Сингапурского авиасалона, на котором присутствовало много высокопоставленных европейских военных. "Такое мероприятие в подобных условиях - настоящая находка для российских спецслужб", - утверждает Борис Писториус. По его данным, в отелях, использующихся для проведения мероприятия, ведется масштабная, но точечная прослушка, доступ же к Webex-конференции немецких офицеров стал "случайной удачей".

Начаты предварительные дисциплинарные расследования

Глава Минобороны сообщил, что в отношении всех четырех участников разговора начаты предварительные дисциплинарные расследования, однако, по его словам, "персональные последствия в настоящее время не стоят на повестке дня". Писториус подчеркнул, что "не станет жертвовать ни одним из своих лучших офицеров ради игр Путина".

По результатам предварительного расследования должно быть принято решение о том, будет ли проведено собственно дисциплинарное разбирательство. Например, следует выяснить, были ли в разговоре моменты, которые не следовало обсуждать с помощью используемой платформы.

Утечка записи переговоров офицеров люфтваффе

Главный редактор российского государственного телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала 38-минутную аудиозапись, на которой "высокопоставленные офицеры бундесвера" обсуждают возможность ударов по Крымскому мосту ракетами TAURUS. МИД РФ потребовал от Германии объяснений.

Позднее Минобороны ФРГ признало факт перехвата разговора, но не комментировало его содержание. "В настоящее время мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в записанную или расшифрованную версию, которая распространяется в социальных сетях", - пояснили в ведомстве.

Британская газета The Sunday Times 3 марта написала, что 19 февраля глава ВВС Германии генерал-лейтенант Инго Герхарц (Ingo Gerhartz), находясь в отеле в Сингапуре, воспользовался незащищенным от прослушки ПО Webex на своем смартфоне при обсуждении конфиденциальной военной информации в режиме видеоконференции.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно выступал против передачи Киеву ракет TAURUS, обосновывая это опасениями, что Германия окажется втянутой в войну России против Украины. По словам главы правительства ФРГ, контроль над применением ракет TAURUS потребовал бы отправить в Украину немецких военных, но этот шаг исключен.

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