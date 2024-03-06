Большинство немцев высказались против поставок TAURUS Киеву

Большинство немцев высказались против поставок TAURUS Киеву6 марта 2024 г.
Более половины немцев (58 процентов) выступают против поставок крылатых ракет Taurus Украине для отражения российской агрессии, "за" высказались только 28 процентов. Таковы обнародованные в среду, 6 марта, результаты опроса социологической службы YouGov, проведенного по заказу агентства dpa. Социологи опросили 2169 немцев, имеющих право голоса.
По данным опроса, 31 процент из тех, кто не поддерживает поставки в Украину дальнобойных ракет, высказались против поставки немецких вооружений в Украину в принципе. 14 процентов воздержались от ответа.
Число противников поставок TAURUS Киеву растет, отмечают социологи YouGov. По результатам предыдущего опроса, проводившегося со 2 по 6 февраля 2024 года, "против" поставок TAURUS высказались 49 процентов, "за" - 31 процент.
Споры вокруг ракет Taurus
26 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в очередной раз отверг поставки ракет большой дальности Украине. Позднее он обосновал свое решение тем, что, если "неверно применить" TAURUS, ракета может "поразить цель где-нибудь в Москве".
К поставкам дальнобойных ракет решительно призывают не только глава крупнейшего оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz), но и партии правящей в Германии коалиции "зеленые" и СвДП. 22 февраля проект резолюции о поставке TAURUS Украине, выдвинутый оппозиционным блоком ХДС/ХСС, был отвергнут абсолютным большинством депутатов Бундестага.
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