Глава фракции СДПГ вновь призвал заморозить войну в Украине

Даже если в настоящее время возможностей прекращения огня в Украине нет, они могут появиться, заявил глава фракции социал-демократов в бундестаге Рольф Мютцених в ответ на критику в коалиции и оппозиции.

Председатель парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) подтвердил свою позицию о необходимости заморозить войну в Украине, вызвавшую широкую критику в Берлине. В какой-либо момент конфликта может открыться "окно возможностей", чтобы разрядить его посредством прекращения огня, даже если в настоящее время такой возможности не видно, заявил он во вторник, 19 марта, в Берлине.

По словам депутата, он использует термин "заморозка конфликта", принятый в политологии и исследованиях мира, и будет продолжать его применять. Один из лидеров немецких социал-демократов, входящих в правящую коалицию ФРГ подчеркнул, что внешняя политика и политика безопасности охватывают более широкие сферы, "чем поставки оружия". Одновременно Мютцених отметил, что он не подвергает сомнению немецкую помощь Украине. Поддержка Киева, обороняющегося от российского вторжения в соответствии с Уставом ООН, непоколебима, сказал он.

Критика в коалиции и оппозиции

Между тем, от заявления главы фракции СДПГ о возможной заморозке войны в Украине дистанцировались его однопартийцы и партнеры по правящей коалиции, напомнив о действиях президента РФ Владимира Путина в прошлом. Использование такого термина дает ложный сигнал - "что можно такую войну просто заморозить и надеяться, что дела пойдут лучше, но этого никогда не произойдет, как мы знаем из истории и опыта (взаимодействия - Ред.) с Путиным", указал министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) в интервью Deutschlandfunk.

В свою очередь, глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) напомнила об аннексии Россией Крыма 10 лет назад. "Любой, кто считает возможным заморозку войны против Украины, должен обратиться к истории", - написала она в соцсети X. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), хотя и не присоединился к критике в адрес своего однопартийца, но подчеркнул важность поддержки Украины. Председатель фракции оппозиционного консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц (Friedrich Merz) обвинил СДПГ в "старой наивности по отношении к России".

Заявление Рольфа Мютцениха и последовавшие дебаты

Вызвавшее широкие дебаты заявление Рольф Мютцених сделал 14 марта, во время дебатов в бундестаге об уместности поставок Украине ракет TAURUS . Он задал вопрос: "Не пора ли нам не только говорить о том, как вести войну, но и подумать о том, как заморозить войну и как ее потом закончить?". В своей речи депутат высказался против поставок воюющей стране этого вида ракет. Агентство dpa отмечает также, что Мютцених был раздражен позицией председателя парламентского комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann), которая, являясь членом входящей в правительственную колицию либеральной парти СвДП, открыто проголосовала за подготовленный оппозицонным блоком ХДС/ХСС проект резолюции опредоставлении крылатых ракет TAURUS Украине.

После этого заместитель председателя СвДП и вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики (Wolfgang Kubicki) обвинил Мютцениха в "антиконституционном поведении". Глава комитета по обороне Штрак-Циммерман отметила, что потрясена заявлениями социал-демократа, поскольку "замораживание войны означает смену парадигмы".

"Основной вопрос заключался в том, как относиться к российскому империализму, принять его в определенной степени или продолжать стоять на пути деспота в Кремле", - подчеркнула она. "Чтобы освободить Европу от "военных оков", Мютцених хочет заморозить войну. Тем самым СДПГ отказывается от цели остановить путинскую войну. Самые страшные преступления совершаются на оккупированных территориях. Заморозить? Невероятное предложение", - написал эксперт по внешней политике оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Рёттген (Norbert Röttgen).

Позже руководство СДПГ выступило с разъяснениями. Ни Рольф Мютцених, ни канцлер ФРГ Олаф Шольц, ни СДПГ как партия не собираются отворачиваться от Украины, а заявление Мютцениха было целенаправленно ложно интерпретировано, заявил сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil).

Смотрите также: