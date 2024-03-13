Новые споры о TAURUS, или Канцлер "берет быка за рога"

Отвечая на вопросы депутатов бундестага, канцлер ФРГ Шольц снова попытался убедить их в правильности своего решения не передавать немецкие крылатые ракеты TAURUS Украине.

Будь на то воля канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), тема (не)поставок немецких крылатых ракет TAURUS Украине была бы давно закрыта. Однако едва ли не каждый день эта тема вновь оказывается в центре политической дискуссии в Германии. Так было и в среду, 13 марта, когда на повестке дня пленарного заседания бундестага - впервые в этом году - были ответы главы правительства на вопросы депутатов.

Обсуждение отказа канцлера удовлетворить просьбу Киева о таких ракетах хоть и проходило в форме вопросов и ответов, но по сути дела вылилось в острую полемику между ним и представителями консервативной оппозиции, которая не считает убедительными аргументы Шольца.

Канцлер о TAURUS: "Благоразумие - не слабость"

Понимая, что от темы ракет все равно не уйти, канцлер решил упредить оппонентов и поднял ее уже в своем коротком вступительном заявлении. Напомнив о том вкладе (втором по размерам после США), который Германия вносит в общий объем западной военной помощи Украине, Шольц, по его собственному выражению, решил "взять быка за рога".

Канцлер Шольц в бундестаге 13 марта: "Благоразумие - не слабость" Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

"С моей точки зрения, при всех решениях (касающихся поставок Киеву различных вооружений. - Ред.) абсолютно необходимо тщательно взвешивать каждое из них. Благоразумие не следует считать слабостью, благоразумие - это то, на что имеют право граждане нашей страны, - заявил он. - И для меня исключены поставки (Украине. - Ред.) таких дальнобойных вооружений, разумное применение которых было бы связано с участием немецких солдат, пусть и находящихся за пределами Украины. Это граница, которую я, как канцлер, переходить не хочу, поэтому я и принял такое решение… Я считаю необходимым при поставках вооружений строго соблюдать неучастие немецких военнослужащих".

Тем самым Олаф Шольц в сжатой форме повторил примерно те же аргументы, которые он озвучил в конце февраля на встрече с главными редакторами информационного агентства DPA.

Аргументы канцлера не убедили консерваторов

Но как тогда, так и сейчас мотивировка канцлера не удовлетворила сторонников передачи Украине дальнобойных крылатых ракет TAURUS. Замглавы фракции ХДС/ХСС Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul) изложил свои возражения в виде вопроса канцлеру.

Йоханн Вадефуль Фото: imago images/Political-Moments

Он попросил Шольца уточнить, что именно стало причиной его отказа поставлять такие ракеты Киеву: "Это необходимое, по вашему мнению, участие немецких солдат на территории Украины, что опровергают офицеры люфтваффе? (в подслушанной онлайн-конференции. - Ред.) Или это ваша вторая версия, согласно которой вы опасаетесь утратить контроль за применением этого оружия? Или еще более далекоидущий аргумент - что немецкие солдаты, как вы только что заявили, не могут помогать Украине, даже находясь за ее пределами, то есть в Германии? Ведь это ставит под вопрос вообще обучение в Германии украинских военнослужащих"...

"Я, как канцлер, несу ответственность за то, чтобы предотвратить участие Германии в этой войне, - стоял на своем Олаф Шольц. - Речь идет о дальнобойном оружии, достигающем цели на расстоянии до 500 километров, это оружие, которое я считаю безответственным предоставлять в распоряжение и применять без участия немецких солдат". Он подчеркнул, что неважно, происходит ли это в Украине - или планирование и программирование целей осуществляется в Германии. И к обучению украинских военнослужащих обращению с немецкими системами вооружений это, по его словам, никакого отношения не имеет.

Доверие украинцам и безопасность Германии

Еще один упрек, прозвучавший в дополнительном вопросе Йоханна Вадефуля, заключается в отсутствующем, с его точки зрения, доверии канцлера к украинцам, что они, дескать, в нарушение договоренностей начнут бить немецкими крылатыми ракетами по объектам на коренной территории России.

По существу Олаф Шольц не ответил на этот упрек, сказал лишь, что в вопросах войны и мира ответственным политикам недопустимо оценивать ситуацию категориями, относящимися к сфере психологии. Речь идет не о том, доверяем ли мы украинцам или нет, заявил он, а о том, чтобы гарантировать безопасность Германии.

Почему Парижу и Лондону можно, а Берлину нельзя?

Следующий раунд полемики на тему ракет TAURUS открыл внешнеполитический эксперт фракции консерваторов Норберт Рёттген (Norbert Röttgen). Он процитировал самого канцлера, заявившего на встрече в DPA, что англичане и французы участвуют в программировании целей для поставляемых Украине ракет Storm Shadow, но Германия этого делать не может.

Норберт Рёттген Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

"Встает вопрос: считаете ли вы, что Франция и Великобритания в результате поставок своих крылатых ракет стали участниками войны? - спросил Рёттген канцлера. - А если вы отрицательно ответите на этот вопрос, встает другой: почему в таком случае вы видите угрозу для Германии стать участником войны, если мы будем поступать так же, как Франция и Великобритания"?

Ответ канцлера свелся к тому, что в отличие от Франции и Великобритании участие немецких солдат предполагает наличие мандата бундестага. "Это очень дальнобойное оружие, - заявил Шольц, - и с учетом того, насколько важно не утратить контроль за выбором целей, его применение недопустимо без участия немецких солдат".

Глава комитета по обороне: "Россия наложила в штаны"

Часа, отведенного на вопросы канцлеру и его ответы, депутатам не хватило. Тему ракет TAURUS они снова подняли во второй половине дня, когда по инициативе правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) на повестку дня бундестага был вынесен вопрос о прослушке российскими спецслужбами онлайн-конференции офицеров немецких ВВС.

К аргументу Шольца о непременном участии немецких солдат в применении этих ракет вернулся Йенс Леман (Jens Lehmann) из фракции ХДС/ХСС. Ни в Испании, ни в Южной Корее, имеющим на вооружении TAURUS, не присутствуют солдаты бундесвера, отметил он, значит и Украина может обойтись без них.

Примечательно, что ни один из выступавших представителей двух партий - "зеленых" и либералов, формирующих с социал-демократами канцлера правительственную коалицию, не поддержали его позицию по ракетам TAURUS. Дело в том, что некоторые видные "зеленые" и либералы также склоняются к их поставкам Украине.

Зато решение Олафа Шольца решительно поддержал Рюдигер Лукассен (Rüdiger Lucassen) из фракции АдГ. "Но по существу дела вы правы, - заявил он, не преминув для начала раскритиковать политический стиль канцлера. - TAURUS - это оружие с потенциалом превратить войну за Украину в войну во всей Европе, в большую войну… Канцлер говорит "нет" ракетам TAURUS. Оставайтесь при своем решении, даже если его мотивы туманны".

Что же касается прослушки разговора офицеров бундесвера, как раз и обсуждавших варианты применения таких ракет, то цель его слива, по оценке главы комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann), состояла в попытке заставить министра обороны отправить в отставку толковых генералов и укрепить канцлера в решении не поставлять Украине TAURUS. "Очевидно, - констатировала она, - в России из страха перед ракетами TAURUS по-настоящему наложили в штаны".

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