СДПГ совершила разворот в своей политике в отношении России

В проекте резолюции съезда СДПГ указывается, что "пока в России ничего принципиально не изменится, в Европе должна быть организована безопасность от России". Партия признала собственные ошибки политике в отношении РФ.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) признала ошибки в собственной политике последних десятилетий в отношении России. Выступая на партийном съезде в Берлине в субботу, 9 декабря, сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) в связи с агрессивной войной России против Украины назвал ошибкой "не дистанцироваться от путинской системы раньше".

Лидер фракции социал-демократов в бундестаге Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) также признал, что "совершенно недооценивал" имперское мышление Путина.

Выступая на съезде, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, Россия, напав на Украину в 2022 году, полностью разрушила взаимопонимание по поводу мира и безопасности в Европе. "Необходима ясность, что границы в Европе уже не могут передвигаться силой", - указал глава правительства Германии.

Организовать "безопасность от России"

По словам Клингбайля, Россия распростилась с системой общей безопасности и общих ценностей, поэтому сегодня "речь идет об организации безопасности от России". Этот тезис зафиксирован и в проекте резолюции съезда. Если в предвыборной программе 2021 года говорилось, что "мир в Европе может быть достигнут не против России, а только вместе с ней", то в обсуждавшемся на съезде документе эта фраза сменилась на противоположную по смыслу: "Пока в России ничего принципиально не изменится, в Европе должна быть организована безопасность от России".

Агрессивная война России против Украины показывает, "что мы не всегда правильно оценивали события последних лет", говорится в проекте резолюции, представленном правлением партии. В документе признается ошибкой бытовавшее в течение долгого времени представление, что укрепление экономических связей будет способствовать демократизации России. Это привело к тому, что Германия стала "в одностороннем порядке зависеть от России в области энергетической политики".

"Пока Россия преследует свою империалистическую цель завоевания и угнетения суверенных государств, нормализации отношений с ней быть не может", - подчеркивается в проекте резолюции съезда СДПГ.

После начала полномасштабной войны России в Украине в феврале 2022 года немецких социал-демократов стали обвинять в том, что они долгое время недооценивали угрозу безопасности, исходящую от Москвы.

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