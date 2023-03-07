  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Лидер СДПГ Клингбайль (первый слева) и глава партийной фракции в бундестаге Мютцених (третий слева) в Киеве
Лидер СДПГ Клингбайль (первый слева) и глава партийной фракции в бундестаге Мютцених (третий слева) в КиевеФото: Fion Große/SPD/picture alliance/dpa
ПолитикаГермания

Лидер фракции СДПГ в бундестаге: Украине надо не одно оружие

Маттиас Бёлингер
1 ч. назад

Лидер парламентской фракции правящей СДПГ Рольф Мютцених рассказал DW о причинах колебаний Берлина при поставках оружия Украине, ее пожеланиях и о том, что больше всего поразило его в ходе визита в Киев.

https://p.dw.com/p/4OMIl

Лидер фракции социал-демократов в бундестаге Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) и сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) 6 марта побывали в Киеве, где провели переговоры с представителями украинского правительства и Верховной рады.

В интервью DW в украинской столице Мютцених рассказал о том, чем объясняются колебания Берлина при поставках оружия Киеву, какие пожелания высказали власти Украины и что больше всего его поразило во время визита в эту страну.

DW: Господин Мютцених, в прошлом вы были объектом резкой критики со стороны Украины. Однажды вас назвали человеком, который распространяет российский нарратив. Насколько сложными были переговоры в Киеве?

Рольф Мютцених: Они вовсе не были сложными, потому что критику, о которой шла речь, - и это мне стало ясно очень быстро - разделяли здесь очень немногие. Я также понимаю особые вызовы (которые стоят перед властями Украины. - Ред), но я встретился с очень хорошо информированными людьми, которые были рады, что существует контакт не только с европейскими правительствами, но и с партиями и парламентскими фракциями. Поэтому мы и приехали сюда. 

- Тем не менее вы всегда были очень осторожны, в особенности когда речь шла о военной поддержке Украины. В конце концов, обычно бывает так, что Германия все же поставляет те вооружения, которые в самом начале она отказывалась предоставить Киеву. Насколько Берлину вредит это постоянное затягивание?

Рольф Мютцених
Рольф МютценихФото: Mathias Bölinger/DW

- Мы не затягиваем, мы консультируемся с партнерами. Это также требует времени, и, конечно, мы должны каждый раз убедиться в том, что мы можем произвести поставки, не ставя под вопрос нашу собственную безопасность или безопасность Европы. Это очень важные дискуссии. Они также были поняты нашими собеседниками. И когда меня упрекают в том, что я хочу охватить (при обсуждении вопроса поставок оружия. - Ред.) весь контекст международной политики, я считаю это не упреком, а, скорее, подтверждением того, что это хорошо.

В Киеве я также еще раз убедился в том, что многие внутриполитические дискуссии, с которыми мы в Германии вынуждены мириться, здесь ведутся не так. А весь спектр поддержки - начиная с гуманитарной помощи, экономической и финансовой, а также и военно-технической поддержки - здесь очень ценится.

- Это был ваш первый визит в Киев с начала войны. С чем вы возвращаетесь в Германию? Какие пожелания вам были высказаны?

- В частности, чтобы мы продолжали обмениваться идеями, чтобы мы учли то, что необходимо Украине - и это касается не только систем вооружений. Речь идет и о том, чтобы внутренне перемещенные лица, которые находятся в Украине, тоже были охвачены гуманитарной помощью, что необходима финансовая поддержка. Чтобы мы также учли, что президент Зеленский сделал много дипломатических предложений. Иными словами, очень широкий спектр тем, которые здесь обсуждались и которые я учту, вернувшись в Германию.

- Было ли что-то в Украине, что вас особенно удивило?

- Меня удивила большая благодарность. Но я считаю ее вполне уместной, потому что Германия - одна из тех стран, которые активно помогают Украине. И, к слову, когда мы принимаем решения, мы затем их также выполняем - в отличие от правительств некоторых других государств, которые часто злоупотребляют этой дискуссией в своих внутриполитических целях. И я верю, что за этим также очень внимательно следят - что Германия затем держит свое слово.

Смотрите также:

Leopard 2 для Киева: испугается ли Путин новой политики ФРГ?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Почему Венгрия не поставляет оружие Украине и не поддерживает санкции ЕС против деятелей церкви

Почему Венгрия не поставляет оружие Украине и не поддерживает санкции ЕС против деятелей церкви

Официальный Будапешт осудил российскую агрессию против Украины, однако отказался от поставок оружия Киеву. "Венгрия была одной из первых стран, которая немедленно призвала к прекращению огня и миру, немедленному началу мирных переговоров, потому что это единственный способ попытаться разобраться в этом конфликте", - рассказал программе Conflict Zone госсекретарь правительства Венгрии Золтан Ковач.
Политика28 февраля 2023 г.26:01 мин.
external

Угрозы Путина Западу глазами немецких экспертов. DW Новости (21.02.2023)

Угрозы Путина Западу глазами немецких экспертов. DW Новости (21.02.2023)

Как интерпретируют на Западе - и, в частности, в Германии - послание Владимира Путина Федеральному собранию. Что сказал и чего не сказал российский лидер в этот раз?
Политика22 февраля 2023 г.38:03 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН едет в Киев

Конфликты34 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Лия Ахеджакова

Ахеджакова собирается издать письма любви

Ахеджакова собирается издать письма любви

Культура1 ч. назад
Teaser Resp Nowosti Show

Расстрелянный боец опознан. Венедиктов и коррупция. DW Шоу

Расстрелянный боец опознан. Венедиктов и коррупция. DW Шоу

Политика2 ч. назад59:19 мин.
Карикатура - карикатурный пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков стучит шваброй в потолок и говорит: "Мы не признаем ваш потолок!"

Потолок цен на российскую нефть: кто это снизу постучал?

Потолок цен на российскую нефть: кто это снизу постучал?

Политика3 ч. назад
РСЗО "Град" украинской армии

Поставки ракет из Сербии в Украину: что говорят в Белграде

Поставки ракет из Сербии в Украину: что говорят в Белграде

Политика3 ч. назад
Belarus Pavel Latushko

Сможет ли приговор Тихановской и Латушко помешать им?

Сможет ли приговор Тихановской и Латушко помешать им?

Политика3 ч. назад
Bücher der Verlage Januskevic und Vesna Book

Кто издает белорусские книги за рубежом?

Кто издает белорусские книги за рубежом?

Литература5 ч. назад
На главную страницу