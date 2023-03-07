Лидер фракции СДПГ в бундестаге: Украине надо не одно оружие

Лидер парламентской фракции правящей СДПГ Рольф Мютцених рассказал DW о причинах колебаний Берлина при поставках оружия Украине, ее пожеланиях и о том, что больше всего поразило его в ходе визита в Киев.

Лидер фракции социал-демократов в бундестаге Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) и сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) 6 марта побывали в Киеве, где провели переговоры с представителями украинского правительства и Верховной рады.

В интервью DW в украинской столице Мютцених рассказал о том, чем объясняются колебания Берлина при поставках оружия Киеву, какие пожелания высказали власти Украины и что больше всего его поразило во время визита в эту страну.

DW: Господин Мютцених, в прошлом вы были объектом резкой критики со стороны Украины. Однажды вас назвали человеком, который распространяет российский нарратив. Насколько сложными были переговоры в Киеве?

Рольф Мютцених: Они вовсе не были сложными, потому что критику, о которой шла речь, - и это мне стало ясно очень быстро - разделяли здесь очень немногие. Я также понимаю особые вызовы (которые стоят перед властями Украины. - Ред), но я встретился с очень хорошо информированными людьми, которые были рады, что существует контакт не только с европейскими правительствами, но и с партиями и парламентскими фракциями. Поэтому мы и приехали сюда.

- Тем не менее вы всегда были очень осторожны, в особенности когда речь шла о военной поддержке Украины. В конце концов, обычно бывает так, что Германия все же поставляет те вооружения, которые в самом начале она отказывалась предоставить Киеву. Насколько Берлину вредит это постоянное затягивание?

Рольф Мютцених Фото: Mathias Bölinger/DW

- Мы не затягиваем, мы консультируемся с партнерами. Это также требует времени, и, конечно, мы должны каждый раз убедиться в том, что мы можем произвести поставки, не ставя под вопрос нашу собственную безопасность или безопасность Европы. Это очень важные дискуссии. Они также были поняты нашими собеседниками. И когда меня упрекают в том, что я хочу охватить (при обсуждении вопроса поставок оружия. - Ред.) весь контекст международной политики, я считаю это не упреком, а, скорее, подтверждением того, что это хорошо.

В Киеве я также еще раз убедился в том, что многие внутриполитические дискуссии, с которыми мы в Германии вынуждены мириться, здесь ведутся не так. А весь спектр поддержки - начиная с гуманитарной помощи, экономической и финансовой, а также и военно-технической поддержки - здесь очень ценится.

- Это был ваш первый визит в Киев с начала войны. С чем вы возвращаетесь в Германию? Какие пожелания вам были высказаны?

- В частности, чтобы мы продолжали обмениваться идеями, чтобы мы учли то, что необходимо Украине - и это касается не только систем вооружений. Речь идет и о том, чтобы внутренне перемещенные лица, которые находятся в Украине, тоже были охвачены гуманитарной помощью, что необходима финансовая поддержка. Чтобы мы также учли, что президент Зеленский сделал много дипломатических предложений. Иными словами, очень широкий спектр тем, которые здесь обсуждались и которые я учту, вернувшись в Германию.

- Было ли что-то в Украине, что вас особенно удивило?

- Меня удивила большая благодарность. Но я считаю ее вполне уместной, потому что Германия - одна из тех стран, которые активно помогают Украине. И, к слову, когда мы принимаем решения, мы затем их также выполняем - в отличие от правительств некоторых других государств, которые часто злоупотребляют этой дискуссией в своих внутриполитических целях. И я верю, что за этим также очень внимательно следят - что Германия затем держит свое слово.

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