Киев: Глава фракции СДПГ - не в списке "террористов"

Министерство иностранных дел Украины в субботу, 5 ноября, опровергло заявление главы фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольфа Мютцениха (Rolf Mützenich) о том, что украинское правительство внесло его в список "террористов".

"Украинское правительство не ведет список террористов. Насколько мне известно, против Рольфа Мютцениха никаких производств в Украине также не ведется. Все заявления немецкого политика о якобы преследовании со стороны украинских властей не соответствуют действительности", - сообщил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко в Facebook .

Ранее в тот же день Мютцених заявил на съезде СДПГ в Берлине, что правительство Украины несколько месяцев назад включило его в список "террористов" за то, что он "выступает за перемирие или за возможность перейти к дипломатическим шагам за счет прекращения огня на отдельных территориях". При этом политик добавил, что из-за решения украинского кабмина столкнулся с угрозами.

Мютцених призывал к переговорам до полномасштабного вторжения РФ в Украину

Еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину, в январе 2022 года, Рольф Мютцених высказывал мнение, что поставки оружия Киеву не укрепят роль Запада как посредника в урегулировании конфликта с Москвой. "Мы должны настойчиво пытаться урегулировать конфликт России и Украины путем дипломатии", - заявил политик в январе. В то же время он призывал "готовиться к худшему", указывая на напряженную ситуацию на границе России и Украины.

Мютцених также выступал за переговоры, комментируя в декабре 2021 года подготовленный МИД РФ пакет требований по гарантиям безопасности для России, который предусматривал, помимо прочего, отказ от планов вступления Украины в НАТО. "Нам нужно провести четкие границы, однако в то же время постараться найти выход из порочного круга эскалации", - отмечал глава фракции СДПГ в интервью Reuters.

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