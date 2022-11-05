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Глава фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених
Глава фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
КонфликтыГермания

Глава фракции СДПГ: Киев включил меня в список "террористов"

Анна Неверова
42 мин. назад

По словам Рольфа Мютцениха, его обвинили в распространении прокремлевских "нарративов". Депутат считает, что завершить войну, развязанную РФ в Украине, возможно дипломатическим путем.

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Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) заявил, что правительство Украины несколько месяцев назад включило его в список "террористов". Как сообщило в субботу, 5 ноября, агентство dpa, перечень, в который вошли 75 человек, был опубликован в июле украинским Центром противодействия дезинформации. Сейчас эта веб-страница не открывается.

Во время партийного дискуссионного съезда в Берлине 5 ноября Мютцених отметил, что его обвинили в распространении "нарративов", соответствующих пропаганде Кремля. В Киеве якобы объяснили включение Мютцениха в перечень "террористов" тем, что он "выступает за перемирие или за возможность перейти к дипломатическим шагам за счет прекращения огня на отдельных территориях".

Глава фракции СДПГ заявил, что из-за решения украинского кабмина столкнулся с угрозами. "В связи с появлением террористического списка украинского правительства были получены, так сказать, и вторичные угрозы. И справиться с ними не так уж просто", - сообщил Рольф Мютцених.

Он также пожаловался на "дискриминацию" тех, кто выступает за дипломатию в вопросе российского военного вторжения в Украину. "Это касается отчасти и партнеров по коалиции (в правительстве - "зеленых" и СвДП, - Ред.). Я выступаю против этого ригоризма", - добавил Мютцених, подчеркнув, что "большинство войн в конце концов заканчивались не на поле боя".

Мютцених призывал к переговорам до полномасштабного вторжения РФ в Украину

Еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину, в январе 2022 года, Рольф Мютцених высказывал мнение, что поставки оружия Киеву не укрепят роль Запада как посредника в урегулировании конфликта с Москвой. "Мы должны настойчиво пытаться урегулировать конфликт России и Украины путем дипломатии", - заявлял политик в январе. В то же время он призывал "готовиться к худшему", указывая на напряженную ситуацию на границе России и Украины.

Мютцених также выступал за переговоры, комментируя в декабре 2021 года подготовленный МИД РФ пакет требований по гарантиям безопасности для России, который предусматривал, помимо прочего, отказ от планов о вступлении Украины в НАТО. "Нам нужно провести четкие границы, однако в то же время постараться найти выход из порочного круга эскалации", - заявлял глава фракции СДПГ в интервью Reuters. 

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