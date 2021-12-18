Глава фракции СДПГ в бундестаге призвал к переговорам с РФ по Украине

Взгляд России на НАТО следует принять к сведению, заявил глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених (Rolf Mützenich), комментируя подготовленный МИД РФ пакет требований по гарантиям безопасности для России, предусматривающий, кроме прочего, отказ от планов о вступлении Украины в НАТО. "Конечно, российские предложения в адрес США и НАТО по минимизации угроз в Европе написаны с позиции Москвы. И все же стоит провести их тщательную проверку и сформулировать собственную позицию", - сказал политик в интервью агентству Reuters в субботу, 18 декабря. "Нам нужно сесть за стол переговоров. Нам нужно провести четкие границы, однако в то же время постараться найти выход из порочного круга эскалации (напряжения. - Ред.)", - добавил он.

Критики СДПГ в Германии нередко высказывают мнение, что эта партия слишком лояльно относится к нынешнему российскому руководству. Реагируя на подобные высказывания оппонентов, Мютцених подчеркнул, что он и его соратники по партии "не наивны и знают, с кем им приходится иметь дело, когда речь идет о России". "И все же стоит иметь четкое представление о том, что другая сторона воспринимает как угрозу для себя, даже если не разделяешь ее позицию", - отметил он.

Глава фракции СДПГ о конфликте РФ и Украины

По мнению Рольфа Мютцениха, президент России Владимир Путин хочет изменить в Европе статус-кво. "В прошлом Путин то и дело пытался отвлечь от внутриполитических проблем через создание внешнеполитической напряженности", - подчеркнул социал-демократ. "Конечно, Путин хочет изменить статус-кво. Идущая вразрез с международным правом аннексия Крыма была четким сигналом", - добавил он.

Цель нынешних военных маневров российской стороны, по словам, Мютцениха, не ясна. "Приведет ли концентрация войск на границе к нападению на Украину, мы не знаем наверняка, однако многие предполагают, что это именно так", - сказал политик.

Продолжая тему Украины, Мютцених обратил внимание и на ее внутриполитические проблемы. "Мы по праву критикуем то, что происходит на востоке этой страны. Но ведь и в самой Украине нет прогресса в плане реформ, - констатировал Мютцених. - Существуют проблемы и с независимостью правосудия, и с властью олигархов. И в Украине нужны изменения и реформы".

При этом социал-демократ одобрил решение Североатлантического альянса предоставить Киеву оборонительные беспилотники.

Смотрите также:

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Проверка систем вооружения Пока что артиллерийские стрельбы по обе стороны российско-украинской границы проводятся в тестовых целях. По официальным данным, войска проверяют боевую готовность своих систем вооружения. На видео, обнародованном Минобороны РФ, делает выстрел российский самоходный миномет.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Запад выражает поддержку Украине Запад заверяет Киев в своей солидарности. В первом телефонном разговоре со своим украинским коллегой президент США Джо Байден подтвердил Владимиру Зеленскому "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму". Похожие заявления сделали представители НАТО и ЕС.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Войска подтягивают к Донбассу В начале марта Россия начала усиливать свое военное присутствие на границе с Украиной. Москва заявила, что таким образом отвечает на провокации Киева, направленные на эскалацию конфликта в Донбассе. По мнению наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), никаких провокаций не было.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Американские эсминцы уже в Черном море США, НАТО и ЕС пообещали Украине поддержку в защите ее территориальной целостности. 9 апреля из Анкары сообщили, что США уже в конце марта объявили о проходе двух своих военных кораблей через Босфор в Черное море. На снимке - один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Война, которая длится уже семь лет Конфликт на востоке Украины вспыхнул в начале 2014 года, когда пророссийские сепаратисты взяли под контроль часть Донецкой и Луганской областей Украины. По мнению властей в Киеве и их западных союзников, Кремль помогает сепаратистам нелегальными поставками оружия и отправкой наемников. С тех пор стороны конфликта не раз договаривались о прекращении огня, но эти соглашения постоянно нарушались.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Разбомблены и разрушены Этот мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной "ДНР". Дом был разрушен во время боев между сепаратистами и украинской армией. В них участвуют солдаты, наемники, сепаратисты и бойцы военизированных подразделений. Но бои вновь и вновь затрагивают и гражданское население. На начало 2019 года, по данным ООН, в Донбассе погибло около 3300 мирных жителей.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Столкновения и погибшие несмотря на перемирие Всего же с 2014 года в результате боев в Донбассе погибли более 13 000 человек. По данным ОБСЕ, нынешнее прекращение огня, действующее с июля 2020 года, было относительно устойчивым. Однако в последнее время обстрелы вновь участились. За последние дни были убиты как минимум пять украинских солдат и пятилетний мальчик на территории "ДНР". Киев отрицает причастность к его гибели.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Зеленский вручил награды украинским солдатам 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский побывал в Донбассе и попытался на месте разобраться в сложившейся ситуации. Он наградил украинских солдат, отличившихся в несении службы на фронте. А 10 апреля Зеленский встретится с президентом Турции Эрдоганом. Украинские СМИ сообщают, что также запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Макроном.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Российское гражданство по упрощенной процедуре В 2019 году Россия начала по упрощенной процедуре выдавать гражданство жителям "ДНР"/"ЛНР". По разным данным, сейчас там проживает около 600 тысяч человек, имеющих гражданство РФ. В Москве уже сообщили, что для их защиты Россия примет все необходимые меры. Пресс-секретарь президента США заявила, что российское военное присутствие на границе с Украиной сейчас самое многочисленное с 2014 года. Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс

