 Глава фракции СДПГ в бундестаге призвал к переговорам с РФ по Украине | Новости из Германии о Германии | DW | 18.12.2021

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Германия

Глава фракции СДПГ в бундестаге призвал к переговорам с РФ по Украине

Социал-демократ Рольф Мютцених напомнил об опасениях, связанных с возможным вторжением РФ в Украину, и призвал "найти выход из порочного круга эскалации" через переговоры.

Глава фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених

Глава фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених

Взгляд России на НАТО следует принять к сведению, заявил глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених (Rolf Mützenich), комментируя подготовленный МИД РФ пакет требований по гарантиям безопасности для России, предусматривающий, кроме прочего, отказ от планов о вступлении Украины в НАТО. "Конечно, российские предложения в адрес США и НАТО по минимизации угроз в Европе написаны с позиции Москвы. И все же стоит провести их тщательную проверку и сформулировать собственную позицию", -  сказал политик в интервью агентству Reuters в субботу, 18 декабря. "Нам нужно сесть за стол переговоров. Нам нужно провести четкие границы, однако в то же время постараться найти выход из порочного круга эскалации (напряжения. - Ред.)", - добавил он.

Критики СДПГ в Германии нередко высказывают мнение, что эта партия слишком лояльно относится к нынешнему российскому руководству. Реагируя на подобные высказывания оппонентов, Мютцених подчеркнул, что он и его соратники по партии "не наивны и знают, с кем им приходится иметь дело, когда речь идет о России". "И все же стоит иметь четкое представление о том, что другая сторона воспринимает как угрозу для себя, даже если не разделяешь ее позицию", - отметил он.

Глава фракции СДПГ о конфликте РФ и Украины

По мнению Рольфа Мютцениха, президент России Владимир Путин хочет изменить в Европе статус-кво. "В прошлом Путин то и дело пытался отвлечь от внутриполитических проблем через создание внешнеполитической напряженности", - подчеркнул социал-демократ. "Конечно, Путин хочет изменить статус-кво. Идущая вразрез с международным правом аннексия Крыма была четким сигналом", - добавил он.

Цель нынешних военных маневров российской стороны, по словам, Мютцениха, не ясна. "Приведет ли концентрация войск на границе к нападению на Украину, мы не знаем наверняка, однако многие предполагают, что это именно так", - сказал политик.

Продолжая тему Украины, Мютцених обратил внимание и на ее внутриполитические проблемы. "Мы по праву критикуем то, что происходит на востоке этой страны. Но ведь и в самой Украине нет прогресса в плане реформ, - констатировал Мютцених. - Существуют проблемы и с независимостью правосудия, и с властью олигархов. И в Украине нужны изменения и реформы".

При этом социал-демократ одобрил решение Североатлантического альянса предоставить Киеву оборонительные беспилотники.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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