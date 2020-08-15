Комментарий: Германия должна обозначить красные линии в диалоге с РФ

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Ситуация на границах Евросоюза с Беларусью и на российско-украинской границе вызывает беспокойство. ФРГ и ЕС нужно использовать все рычаги для воздействия на Москву, пишет Оливер Ролофс.
В коалиционном соглашении нового германского правительства России разумно уделено больше всего места в разделе "Двусторонние и региональные отношения". Наряду с дружескими словами, свидетельствующими о глубине и многообразии германо-российских связей, звучит недвусмысленная критика агрессивного курса России по отношению к ее ближайшим соседям.
Речь идет о "попытках дестабилизации Украины, насилии на востоке Украины и аннексии Крыма в нарушение международного права", а также о "всестороннем ограничении гражданских и демократических свобод". Другими словами, Россия ведет психологическую, гибридную войну, которая не ограничивается Украиной и соседними государствами, а представляет собой растущую угрозу для всего Запада.
Российские ядерные бомбардировщики были перехвачены истребителями НАТО над Северным морем. Белорусский правитель Александр Лукашенко, поддерживаемый российским президентом Путиным, шантажирует Европейский Союз беженцами. На российско-украинской границе Кремль собирает около ста тысяч солдат и тяжелую боевую технику. Кибератаки на Украину и ЕС - все это стало обычным делом.
В последние недели конфликт с Россией обострился на нескольких фронтах, нервы на пределе - российское вторжение в Украину теперь рассматривается как реальный сценарий в Вашингтоне и Киеве и навевает мрачные воспоминания о российской аннексии Крыма в 2014 году. Особенно сейчас Берлин и ЕС должны отнестись серьезно к проблемам безопасности Украины и поддержать Киев. Уступка Кремлю будет иметь катастрофические последствия для всей Европы, а не только для Украины.
Чтобы защитить Украину, Германия и другие союзники должны понять, что российская агрессия не ограничивается танками и войсками. Военные действия Кремля в отношении Украины являются частью более широкой схемы войны, охватывающей также энергетический, финансовый и экономический секторы. Россия в который раз использует газ в качестве политического оружия. На этот раз - в тот момент, когда Европа страдает от разрушительного энергетического кризиса. Совсем недавно Москва сорвала попытку проевропейского курса нового молдавского правительства с помощью газового спора, который к настоящему времени урегулирован.
Помимо энергетической политики, в основе которой лежит трубопровод "Северный поток - 2", Россия угрожает территориальной целостности Украины путем изматывающей экономической войны. Ее цель - загнать украинское правительство в финансовый тупик. В ход идут ужесточение таможенных процедур и препятствия, приводящие к длительному ожиданию грузов на границе, введение запрета на импорт украинской продукции или сокращение кредитов для украинской промышленности со стороны российских банков.
По оценкам американского аналитического центра Atlantic Council, российская аннексия Крыма и война на востоке Украины стоили Киеву не менее 100 миллиардов долларов. Речь идет о разрушенной инфраструктуре, конфискации активов и репутационном ущербе для украинской экономики. Число человеческих жертв гораздо страшнее: с начала конфликта в Донбассе погибли 14 000 человек.
У Евросоюза есть инструменты и политическая сила для решительного ответа. Но ЕС нужна новая стратегическая основа политики с Россией. С одной стороны, Брюссель должен и далее использовать имеющиеся у него инструменты регулирования и намного решительнее добиваться диверсификации и размежевания энергетических рынков. Вместе с Францией правительство Германии должно усилить давление на Россию.
Это означает, что необходимо более жестко регулировать условия работы газопровода "Северный поток - 2" и побудить "Газпром" доставлять газ до российско-украинской границы. Приостановка сертификации "Северного потока - 2", состоявшаяся в середине ноября по решению немецкого регулятора - Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur) - на этом фоне была истолкована как четкий, хотя и запоздалый сигнал Кремлю о том, что его курс на дестабилизацию больше не останется без ответа.
"Зеленый курс ЕС" - амбициозная стратегия, направленная на достижение результатов в области защиты климата, - пока что тоже не используется Брюсселем в качестве средства давления на Москву. Изменение климата создает новые геополитические реалии, которые со временем будут стоить России прибыльных источников дохода, а также ее важнейших ресурсов власти и влияния.
Параллельно с этим Берлин и Париж должны возродить "нормандский формат" - переговорную платформу для лидеров Украины, России, Германии и Франции. Отказ России от участия в нем показателен. Пытаясь противостоять российской агрессии, ЕС должен также обеспечить украинскому правительству поддержку, необходимую для того, чтобы не сбиться с правильного курса.
Если бросить страну на произвол судьбы, существует большая опасность того, что она снова может стать жертвой политически активных олигархов, таких как Виктор Медведчук и бывший президент Петр Порошенко, которые открывают дорогу россиянам в то время, когда политика единого фронта имеет решающее значение для Украины.
Новое правительство Германии должно использовать свои каналы связи с Москвой, чтобы четко обозначить красные линии и последствия агрессивных действий России. Если дипломатической и экономической мощи ЕС в сотрудничестве с США и Великобританией будет недостаточно, чтобы убедить Россию изменить свой нынешний курс, Европу ждет долгая, холодная зима.
Автор: Оливер Ролофс (Oliver Rolofs) - эксперт по вопросам безопасности, в течение многих лет руководил отделом коммуникаций Мюнхенской конференции по безопасности, где он создал программу по энергетической безопасности.
Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.
Смотрите также: