Россия требует от НАТО обязаться не принимать Украину в свой состав

Россия обнародовала составленные ею проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Эти предложения, ограничивающие роль Вашингтона и Североатлантического альянса в странах бывшего СССР и Восточной Европе, опубликованы в пятницу, 17 декабря, на сайте МИД РФ.

Первый документ включает положение, которое исключает дальнейшее расширение НАТО и вступление Украины в ее состав. Кроме того, Москва предлагает Альянсу не размещать дополнительные войска и вооружения за пределами стран, в которых они находились в мае 1997 года, то есть до вступления стран Восточной Европы в НАТО. При этом предусмотрена возможность исключений с согласия России и членов НАТО.

РФ призвала НАТО отказаться от любых военных действий в Восточной Европе

"Участники, являющиеся государствами - членами Организации Североатлантического договора, отказываются от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии", - указано в документе. Москва также потребовала не развертывать ракеты средней и меньшей дальности на позициях, с которых они могут поражать территорию другой стороны, не проводить учения, а также другие массовые действия в согласованной приграничной полосе и регулярно обмениваться информацией о военных учениях.

Одновременно РФ предлагает подтвердить, что Москва и НАТО не считают друг друга противниками и обязуются мирно разрешать конфликты и воздерживаться от применения силы.

Предложения Москвы для США

Во втором документе Москва среди прочего призвала Вашингтон не размещать вооружения и военных там, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности, воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков вне своего неба и от присутствия боевых кораблей в районах вне национальных вод, откуда могут быть поражены цели на территории другой стороны.

Кроме того, РФ предложила не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в местах, из которых они могут поражать цели на территории другой стороны, не развертывать ядерное оружие за пределами США, демонтировать уже развернутое оружие и ликвидировать соответствующую инфраструктуру.

Россия передала США список требований по гарантиям безопасности

Ранее сообщалось, что РФ передала США список требований по гарантиям безопасности. В ходе переговоров в Москве с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва настаивает на получении от НАТО письменных гарантий отказа от дальнейшего расширения на Восток.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин призвал НАТО и США к незамедлительным переговорам о гарантиях безопасности для России и потребовал юридических гарантий безопасности для его страны. Он подчеркнул, что дальнейшее расширение НАТО на Восток, а также размещение в Украине и других соседних с РФ государствах систем вооружений должно быть исключено.

Кремль и ранее требовал от НАТО гарантий безопасности, настаивая, в частности, на недопустимости приема Украины и Грузии в альянс. Сейчас вопрос о приеме этих двух стран в западный альянс не стоит, но Украина весьма тесно сотрудничает с Западом, особенно с США. В последнее время отношения между Россией и Западом заметно обострились из-за конфликта вокруг Украины. На фоне массированной переброски российских войск к границе с Украиной Запад опасается, что Россия начнет войну против этой страны.

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