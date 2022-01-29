 В бундестаге призвали уладить конфликт с РФ дипломатией, а не поставками оружия | Новости из Германии о Германии | DW | 29.01.2022

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Германия

В бундестаге призвали уладить конфликт с РФ дипломатией, а не поставками оружия

Поставки оружия Украине не укрепят роль Запада как посредника в урегулировании конфликта с Москвой, заявил глава фракции социал-демократов в бундестаге Рольф Мютцених.

Глава фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених

Глава фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених

В германском бундестаге призвали уладить конфликт с Россией при помощи переговоров, а не поставок вооружений Украине. "Мы должны настойчиво пытаться урегулировать конфликт России и Украины путем дипломатии", - заявил председатель парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) в интервью изданию RND, опубликованном в субботу, 29 января.

По его словам, задачей и ролью Запада является "сохранить - пусть и хрупкий - мир и выступать посредником в урегулировании". Поставки оружия Киеву эту роль не укрепят, подчеркнул Мютцених. Кроме того, лидер социал-демократов в бундестаге призвал "готовиться к худшему", указав на напряженную ситуацию на границе России и Украины.

Мютцених раскритиковал заявление экс-главы ВМС о Крыме

Одновременно депутат раскритиковал заявление бывшего главы ВМС Германии вице-адмирала Кая-Ахима Шёнбаха (Kay-Achim Schönbach) об окончательной потере Крыма Украиной, приведшее к отставке Шёнбаха. "Это дерзкое утверждение. Аннексия Россией Крыма противоречит международному праву", - подчеркнул Мютцених.

Неделю назад Шёнбах, говоря о конфликте между Россией и Украиной заявил: "Крымский полуостров потерян, он никогда не вернется". Разговоры о возможном вторжении войск РФ в Украину, которого опасаются страны Запада, он назвал чепухой. Слова адмирала повлекли за собой скандал, министерство обороны ФРГ категорично дистанцировалось от него, и Кай-Ахим Шёнбах подал рапорт об увольнении с должности.

Конфликт Запада и России

Во второй половине 2021 года РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих под предлогом проведения военных учений. Запад подозревает РФ в намерении вновь вторгнуться в Украину, но Кремль отрицает наличие у него таких планов и со своей стороны требует от НАТО письменных гарантий непринятия Украины  в состав альянса. НАТО и США ответили на требования РФ отказом.

Серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не принесла результатов. Запад грозит России беспрецедентными санкциями в случае нового вторжения в Украину, РФ в свою очередь обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи российских границ.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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