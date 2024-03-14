Бундестаг вновь не поддержал поставку ракет TAURUS Украине

Бундестаг в очередной раз однозначно отверг требование фракции ХДС/ХСС о поставке в Украину крылатых ракет TAURUS. В четверг, 14 марта, депутаты подавляющим большинством голосов приняли рекомендацию комитета по иностранным делам отклонить соответствующее предложение оппозиционного блока. Накануне против поставок этих ракет на заседании бундестага вновь высказался канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). По мнению главы правительства, предоставление Украине крылатых ракет большой дальности сделают ФРГ участником войны.

По словам вице-председателя бундестага Ивонны Магвас (Yvonne Magwas), огласившей результаты поименного голосования, в нем приняли участие 690 депутатов. За отклонение предложения проголосовали 495 депутатов, 190 - выступили против, пятеро воздержались.

С начала 2024 года предложение ХДС/ХСС о поставке TAURUS Украине "проваливается" в бундестаге уже третий раз. Хотя даже некоторые представители правящей коалиции поддержали резолюцию оппозиционного блока. Так, "за" предоставление крылатых ракет Украине на сей раз голосовала не только эксперт Свободной демократической партии (СвДП) по вопросам обороны, глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann), но и ее однопартиец, заместитель председателя бундестага Вольфганг Кубики (Wolfgang Kubicki).

"Зеленые" требуют поставки TAURUS

А группа депутатов от партии "зеленых" выступила с отдельным заявлением, в котором призвала поставить Украине крылатые ракеты TAURUS. В документе, который располагает агентство dpa, говорится об "однозначной поддержки" идеи "кругового обмена" этих ракет для поставки Киеву дальнобойных средств поражения. Согласно этому варианту, который поддержала министр иностранных дел Анналена Бербок (Annalena Baerbock), Германия могла бы передать ракеты TAURUS Великобритании, а та, в свою очередь, поставила бы Украине новую партию дальнобойных ракет Storm Shadow.

"Мы призываем правительство Германии пойти по этому пути, чтобы обеспечить мир и безопасность для Европы и Германии в долгосрочной перспективе", - говорится в заявлении. Предполагается, что под обращением должны подписаться более 30 человек из парламентской фракции "зеленых", имеющей в бундестаге 118 мест.

Декларация изначально подтверждает решение, принятое парламентом ФРГ в феврале о предоставлении Украине систем оружия большой дальности, в котором ракеты TAURUS не были упомянуты. При этом подписавшиеся под документом дистанцировались от предложения фракции ХДС/ХСС о немедленной прямой поставке TAURUS Украине, поскольку февральское предложение правящей коалиции ФРГ уже определило необходимый курс. "Поэтому мы не голосуем за резолюцию ХДС/ХСС", - уточняется в документе.

Шольц не решается на поставки TAURUS уже много месяцев

Дискуссии о необходимости передачи ракет TAURUS Украине продолжаются много месяцев. Против этого до сих пор выступает канцлер ФРГ. Как считают СМИ, Шольц не решается утвердить поставки в том числе из-за того, что ракеты TAURUS способны достигать целей, расположенных в глубине российской территории. Кроме того, как писала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, Берлину пришлось бы предоставлять Украине геоданные или обслуживающий персонал, что тоже является серьезной проблемой. "Возможность того, что Германию могут начать рассматривать как участника войны, является правомерной причиной отказаться от поставок определенной системы оружия", считает издание.

TAURUS - одна из самых современных высокоточных ракет бундесвера с дальностью до 500 километров. Считается, что она является эффективным средством для разрушения бункеров и мостов.

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