В СДПГ опровергают, что глава фракции - за заморозку войны

Канцлер ФРГ имеет законное право принять решение о том, что в Украину не будут поставлять дальнобойные ракеты TAURUS, подчеркнул сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль.

Ни глава фракции правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених (Rolf Mützenich), ни канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), ни СДПГ как партия не собираются отворачиваться от Украины, а заявление Мютцениха о том, что "пришла пора задуматься, как заморозить, а потом и закончить войну", было целенаправленно ложно интерпретировано. Такое заявление сделал сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil), комментируя вечером в воскресенье, 17 марта, в эфире телеканала ARD недавнее выступление Рольфа Мютцениха на дебатах в бундестаге о поставках Киеву ракет TAURUS.

Что сказал Мютцених о поставках TAURUS

Слова Рольфа Мютцениха звучали так: "Пришла пора не только говорить о том, как вести войну, но и задуматься, как войну можно заморозить, а впоследствии и закончить". Они вызвали в Германии большой политический резонанс.

В частности, главу фракции СДПГ в бундестаге раскритиковала за них председательница комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann), которая последовательно выступает за дальнейшие поставки вооружений Украине. А зампредседателя Свободной демократической партии (СвДП) и вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики (Wolfgang Kubicki) даже обвинил социал-демократа в "антиконституционном поведении".

Как подчеркнул Ларс Клингбайль в политическом ток-шоу Caren Miosga 17 марта, он не видел, чтобы хоть один депутат от СвДП или партии "Союз 90" / "зеленые" аплодировал во время выступления Мютцениха по вопросу о поставках TAURUS. "Это говорит о том, что мы находимся в безумно сложной ситуации" и что заявления главы фракции СДПГ являются спорными, указал Клингбайль.

О решении Олафа Шольца по поставкам TAURUS

При этом он подчеркнул важность того, чтобы партнеры по правящей коалиции в Германии - СДПГ, СвДП и "зеленые" - "вместе послали сигнал мировому сообществу, совместные сигналы для Украины и в конечном счете совместные сигналы Владимиру Путину, что мы поддерживаем друг друга".

В то же время Ларс Клингбайль призвал уважать решение канцлера ФРГ отказаться от поставок Украине дальнобойных ракет. "Принять решение, что Украине не будут поставлять крылатые ракеты TAURUS, - законное право канцлера. Шольц принял его после многих переговоров. И я считаю, что если федеральный канцлер Федеральной Республики Германии принимает такое решение, к этому надо относиться с уважением и принять его", - добавил Клингбайль.

О возможности мирных переговоров с Россией

Комментируя возможность мирных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, сопредседатель СДПГ отметил: "А кто сказал, что нам нужно говорить с Кремлем?"

По словам Клингбайля, в текущем году могут состояться конференции по миру, на которых можно было бы обсудить возможности для завершения войны в Украине. В частности, подобную конференцию готовит сейчас Швейцария, напомнил он, не исключив, что когда-нибудь на подобное обсуждение можно будет пригласить и Россию.

"Так что разговоры о том, как можно добиться мира, все же ведутся. Люди ожидают от нас, что мы будем вести такие разговоры. Однако ничто из того, что сказал Мютцених, ничто из того, за что выступает СДПГ, не указывает на то, что мы принимаем решения в обход Украины", - резюмировал он.

Бундестаг не поддержал поставку TAURUS Киеву

На прошедшей неделе бундестаг в очередной раз отверг требование фракции ХДС/ХСС о поставке в Украину дальнобойных ракет TAURUS. 14 марта депутаты подавляющим большинством голосов поддержали реомендацию комитета по иностранным делам отклонить соответствующее предложение оппозиционного блока. Накануне против поставок TAURUS Киеву на заседании бундестага вновь высказался Олаф Шольц. По мнению канцлера ФРГ, поставки дальнобойных ракет Украине сделают Германию воюющей стороной.

В поименном голосовании 14 марта приняли участие 690 депутатов бундестага. За то, чтобы отклонить предложение об осуществлении поставок, высказалось 495 парламентариев, 190 - за то, чтобы такое предложение поддержать. Пятеро воздержались. С начала 2024 года предложение ХДС/ХСС о поставке TAURUS Украине "проваливается" в бундестаге уже в третий раз. Между тем среди поддержавших такую инициативу на голосовании 14 марта было и несколько депутатов от правящих партий.

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