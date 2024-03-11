Понтифик призвал Киев поднять белый флаг. Что пишут СМИ ФРГ?

Призыв папы римского Франциска к Украине, которая, по его словам, должна "иметь мужество" пойти с белым флагом на мирные переговоры с Россией, вызвала взрыв негодования не только в самой Украине, но и в Германии. Вслед за немецкими политиками, в минувшие выходные раскритиковавшими высказывание понтифика, возмущение выразили и немецкие СМИ.

FAZ: "Капитуляция Украины подтолкнет Путина к новой войне"

Влиятельная немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) в связи с высказыванием Франциска вспоминает его предшественника папу Пия XII, который мог бы "публично посоветовать британскому премьер-министру Уинстону Черчиллю в 1940 году, после начала Второй мировой войны, поднять белый флаг перед Адольфом Гитлером. И, учитывая, казалось бы, безнадежную военную ситуацию, вступить в переговоры с германским диктатором и агрессором о мире на его условиях".

"Как Пий XII в свое время, Франциск пока что ограничивался общими призывами к миру, но избегал четкого осуждения виновных в смерти и разрушениях, - пишет комментатор и автор FAZ Томас Холль (Thomas Holl). - Вместо этого он наивно советует жертвам российского нападения "набраться мужества", поднять "белый флаг" и договориться о прекращении войны с Россией, пока "все не стало еще хуже".

Немецкие СМИ раскритиковали слова Франциска о белом флаге для Украины Фото: DW

Но премьер-министр Великобритании Черчилль на фоне угрозы вторжения в его страну дал однозначный ответ: "Мы никогда не сдадимся", продолжает свою мысль Томас Холль. "И такой же ответ российскому диктатору и агрессору Владимиру Путину дал президент Украины Владимир Зеленский", - пишет далее комментатор FAZ в статье "Черчилль знал ответ" . "Капитуляция Украины не означает прочного мира для Европы. Наоборот, это подтолкнет Путина к развязыванию следующей войны", - констатирует издание FAZ.

Bild: "Победителем будет только агрессор Путин"

"Франциск призывает Украину капитулировать. Она не должна бояться поднять белый флаг. От войны якобы выигрывает только оружейная промышленность. Нет, Ваше Святейшество! Или лучше сказать: Ваше Лицемерие? Только агрессор Путин будет победителем! Отдать Украину ему на растерзание, чтобы после этого он напал на следующие страны? Это не призыв к миру, а приглашение к дальнейшему насилию", - говорится в комментарии крупнейшего немецкого таблоида Bild.

Его автор Вальтер Штратен (Walter Straten) в материале "Ваше Лицемерие" поражен тем, что подобные слова пришлось услышать от "преемника польского главы Церкви Иоанна Павла II, делом жизни которого было - покончить с коммунистической диктатурой в Европе".

"Должен ли я покинуть церковь? Или остаться в ней - несмотря на этого папу римского? Я еще не задавал себе этот вопрос, - пишет журналист. - Но мой ответ таков: я не подниму белый флаг перед этим понтификом".

Süddeutsche Zeitung: Понтифику недостает внутренней гибкости

После того как высказывание Франциска подверглось международной критике, Святой престол попытался сгладить впечатление от его слов. "Папа использовал образ белого флага, предложенный интервьюером, чтобы обозначить прекращение военных действий, перемирие, достигнутое благодаря мужеству переговоров. Он желает дипломатического решения для достижения справедливого и прочного мира", - отмечается в комментарии главы пресс-службы Ватикана Маттео Бруни.

Папа римский - не дипломат и не хочет им быть, считает Süddeutsche Zeitung Фото: Alessandra Tarantino/dpa/AP/picture alliance

К этому выводу приходит и крупнейшая немецкая газета Süddeutsche Zeitung . "Прослушав множество выступлений папы римского, можно с уверенностью сказать: нет, Франциск не призывает к капитуляции. Но он призывает к переговорам об окончании войны или хотя бы о прекращении огня - что достаточно тяжело для народа, который подвергся вторжению и само существование которого находится под угрозой", - пишет журналист Марк Байзе (Marc Beise).

При этом образ, который употребил понтифик, крайне проблематичен. "Белый флаг" - словосочетание, которое по праву вызывает эмоции. Согласно международному праву, Гаагская конвенция 1899 года предусматривает, что те, кто хочет сдаться, должны поднять белый флаг - и таким образом получить защиту; этот обычай восходит к античности", - отмечает Байзе .

Автор комментария "Папа римский и белый флаг" приходит к выводу, что Франциск не обладает мастерством дипломата - и не стремится к этому. "Он говорит то, что им движет, не задумываясь о последствиях своих слов. Осознает ли он, к чему они приведут, и сознательно ли он принимает решение сделать эти заявления, - об этом знает только он сам", - пишет далее комментатор Süddeutsche Zeitung.

Но отсутствие внутренней гибкости и привычка говорить то, что думает, делает понтифика "привлекательным, но уязвимым". "Когда речь заходит о такой теме, как война и мир, папа римский действительно достигает предела своих возможностей. И "белым флагом" он вредит своему крайне благородному намерению: спасти человеческие жизни", - резюмирует немецкое издание.

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