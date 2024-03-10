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Кулеба ответил Франциску: Наш флаг сине-желтый, а не белый

Евгений Жуков
10 марта 2024 г.

"Наш флаг - сине-желтый, - парировал глава МИД Украины слова папы римского, призвавшего Киев пойти на мирные переговоры с Россией. - Мы не будем поднимать других флагов".

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (фото из архива)
Дмитрий Кулеба (фото из архива)Фото: Thomas Peter/REUTERS

Киев отверг предложение папы римского Франциска пойти на переговоры с Россией под белым флагом. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в воскресенье, 10 марта, комментируя призыв понтифика: "Наш флаг - сине-желтый. Под ним мы живем, умираем и побеждаем. Мы не будем поднимать других флагов".

Парируя слова главы Римско-католической церкви о том, что "сильнее тот, кто видит ситуацию, кто думает о народе, кто имеет мужество показать белый флаг, вести переговоры", Кулеба написал в соцсети X: "Сильнее всего тот, кто в битве добра со злом становится на сторону добра, а не пытается уравнять их, назвав это "переговорами".

Глава украинской дипломатии указал, что стратегия Ватикана использовать белый флаг известна "из истории первой половины ХХ века", и призвал "не повторять исторических ошибок и последовательно поддерживать Украину и ее народ в справедливой борьбе за собственную жизнь".

Спасибо папе Франциску за его молитвы, ждем его апостольского визита

Выразив благодарность папе римскому "за постоянные молитвы за мир", Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киев "продолжает надеяться, что после двух лет сокрушительной войны в сердце Европы он найдет возможность совершить апостольский визит в Украину, чтобы поддержать более миллиона украинцев-католиков, более пяти миллионов греко-католиков, всех христиан и всех украинцев".

В опубликованном накануне интервью швейцарской телерадиокомпании RSI Франциск заявил, отвечая на вопрос журналиста: "Слово "переговоры" - это смелое слово. Когда вы видите, что терпите поражение, что дела идут неважно, вы должны иметь мужество вести переговоры. Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится? Ведите переговоры вовремя, ищите какую-нибудь страну-посредника. Сегодня, например, в войне в Украине, есть много желающих выступить посредниками. Турция предложила себя для этого. И другие. Не стыдитесь вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась".

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