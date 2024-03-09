Папа римский призвал Украину к "мужеству" поднять белый флаг

По мнению папы Франциска, власти Украины должны проявить мужество вступить с Россией в переговоры о прекращении войны, чтобы избежать больших жертв.

Папа римский Франциск призвал Украину иметь мужество поднять "белый флаг" и вступить в переговоры о прекращении войны с Россией. В интервью швейцарской телекомпании RSI, которое он дал в феврале и отрывок из которого опубликован в субботу, 9 марта, он заявил, что считает сильнее всех того, "кто смотрит на ситуацию, думает о народе, имеет мужество поднять белый флаг и вести переговоры".

Таким образом понтифик ответил на вопрос журналиста, согласен ли он с теми, кто призывает Украину сдаться, подняв белый флаг, поскольку она не может нанести России ответный удар, или с теми, кто говорит, что если Украина сдастся, то это узаконит действия сильной стороны.

Франциск поднял вопрос о том, сколько в конечном счете в войне погибнет людей, и подчеркнул, что к переговорам должны быть привлечены международные державы и посредник. "Не стыдитесь вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась", - сказал глава Римско-католической церкви.

"Переговоры - это не капитуляция", - отметил он в другой части интервью, посвященной войне между Израилем и ХАМАС.

В начале января папа римский осудил "бесчестные" и "неприемлемые" российские ракетные удары по гражданскому населению и жизненно важным объектам инфраструктуры Украины, которые "не могут быть оправданы никоим образом". Об этом он написал в письме, направленном главе Украинской греко-католической церкви Святославу Шевчуку.

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