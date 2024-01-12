Папа римский осудил ракетные удары РФ по Украине

Папа Франциск в письме к главе Украинской греко-католической церкви назвал "бесчестными" и "неприемлемыми" российские ракетные удары по гражданскому населению и критически важной инфраструктуре Украины.

Папа римский Франциск осудил " бесчестные" и "неприемлемые" российские ракетные удары по гражданскому населению и жизненно важным объектам инфраструктуры Украины, которые "не могут быть оправданы никоим образом". Об этом он написал в письме, направленном главе Украинской греко-католической церкви Святославу Шевчуку, сообщило в пятницу, 12 января, онлайн-издание Vatican News.

Письмо, датированное 3 января, стало ответом Франциска на обращение к нему патриарха Святослава, в котором тот проинформировал Святой престол о последствиях массированного ракетного удара, нанесенного Россией 29 декабря. "Я вновь хочу выразить свою тесную связь с мучениками Украины, оплакать погибших и вверить их Божьей милости, утешить раненых и обнять всех, кто так или иначе страдает. Я близок к пасторам, которые пытаются дать надежду людям "в ситуации, которая кажется все более отчаянной", - написал папа римский.

Франциск опасается, что о войне в Украине могут "забыть"

Папа Франциск выразил опасение, что "в условиях все более драматичного международного контекста война на Украине рискует стать "забытой". "Наш долг - не позволить воцариться молчанию, не просто сохранять ужас перед лицом столь трагических фактов, но, прежде всего, обязать всех тех, кто несет ответственность, и международное сообщество искать мирные решения", - говорится в письме.

В заключение папа Франциск заверил украинского архиепископа, что будет продолжать обращаться с "энергичными призывами" прекратить применение оружия в Украине и "начать путь к справедливому миру".

Ранее папу римского неоднократно упрекали в том, что в войне в Украине он ставит на один уровень преступников и жертв. В августе 2023 года он стал объектом резкой критики в Украине и за ее пределами после слов о "великом культурном наследии России", прозвучавших в видеообращении к участникам прошедшей в Санкт-Петербурге X Всероссийской встречи католической молодежи.

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