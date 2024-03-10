В ФРГ критикуют слова Франциска о белом флаге для Украины

Высказывание папы римского Франциска о войне в Украине вызвало резкую критику в Германии. Целый ряд немецких политиков от разных партий выразили в воскресенье, 10 марта, возмущение обнародованным накануне заявлением понтифика, в котором он призвал Киев "иметь мужество поднять белый флаг и вести переговоры".

"Тот, кто требует от Украины просто сдаться, отдает агрессору то, что он незаконно захватил, и тем самым соглашается на уничтожение Украины, - заявила изданиям медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) зампредседателя германского бундестага Катрин Гёринг-Эккардт (Katrin Göring-Eckardt), возложившая полную ответственность за войну на российского президента. - Немедленно положить конец войне и страданиям может Владимир Путин, а не Украина".

Представляющая партию "зеленых" Гёринг-Эккардт подчеркнула, что говорить о мире можно только в том случае, если он будет справедливым и не будет ставить под сомнение существование и самобытность Украины. Замглавы бундестага также заявила, что Россия должна быть привлечена к ответственности за свои военные преступления.

"Франциск предлагает Путину готовый план действий"

Эксперт по внешней политике Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) заявил, что своими словами папа Франциск предоставляет президенту России "готовый план дальнейших действий". "Неслыханно, глава католической церкви выступает на стороне агрессора", - написал он в соцсети X.

Депутат бундестага от ХДС Маттиас Хауэр (Matthias Hauer) признался, что ему как христианину-католику "в очередной раз стыдно за провал Римско-католической церкви в главном вопросе". "Таким образом, папа римский советует Украине существовать под российской диктатурой", - написал он в X.

В Ватикане утверждают, что вызвавшие большой резонанс слова папы римского Франциска следует понимать как призыв к дипломатическому решению конфликта. "Папа принимает образ белого флага, предложенный интервьюером, чтобы обозначить прекращение военных действий, перемирие, достигнутое благодаря мужеству переговоров. Он желает дипломатического решения для достижения справедливого и прочного мира", - прокомментировал высказывание понтифика глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни.

Папа римский о необходимости переговоров по Украине

Вопрос, заданный папе римскому журналистом интервью швейцарской телерадиокомпании RSI Лоренцо Буччелла, был сформулирован так: "В Украине есть те, кто призывает к мужеству сдаться, показать белый флаг. Но другие говорят, что это даст легитимность обладающему большей силой. Что об этом думаете вы?"

Франциск ответил так: "Это интерпретация. Но я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, кто думает о народе, кто имеет мужество показать белый флаг, вести переговоры. И сегодня вы можете вести переговоры с помощью международных держав. Слово "переговоры" - это смелое слово. Когда вы видите, что терпите поражение, что дела идут неважно, вы должны иметь мужество вести переговоры. Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится? Ведите переговоры вовремя, ищите какую-нибудь страну-посредника. Сегодня, например, в войне в Украине, есть много желающих выступить посредниками. Турция предложила себя для этого. И другие. Не стыдитесь вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась".

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