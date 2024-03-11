Зеленский раскритиковал "виртуальное посредничество"

"Российские убийцы не идут дальше Европой только потому, что их сдерживают украинцы с оружием в руках и под сине-желтым флагом", - заявил президент Украины.

"Российские убийцы и застенки не идут дальше Европой только потому, что их сдерживают украинцы и украинки с оружием в руках и под сине-желтым флагом. В Украине много было когда-то белых стен домов и церквей, которые сейчас обожжены и разбиты российскими снарядами. И это очень красноречиво говорит, кто именно должен остановиться, чтобы война остановилась", - заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к согражданам вечером в воскресенье, 10 марта.

Он не упомянул в своей речи напрямую папу римского Франциска. Однако многие СМИ посчитали выступление украинского лидера ответом на слова понтифика в обнародованном незадолго до этого интервью швейцарскому телерадиоканалу RSI о том, что сильнее всех тот, "кто смотрит на ситуацию, думает о народе, имеет мужество поднять белый флаг и вести переговоры". Эти слова папы римского были истолкованы многими наблюдателями как призыв к украинцам сложить оружие и вызвали бурную реакцию не только в Украине.

Критика высказывания папы римского о белом флаге и Украине

Так, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил следующее: " Как насчет того, чтобы в противовес призвать Путина набраться мужества вывести свою армию из Украины? Мир наступил бы немедленно, без необходимости переговоров".

Слова понтифика о белом флаге и Украине вызвали критику и в ФРГ. "Тот, кто требует от Украины просто сдаться, отдает агрессору то, что он незаконно захватил, и тем самым соглашается на уничтожение Украины, - заявила изданиям медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) зампредседателя германского бундестага Катрин Гёринг-Эккардт (Katrin Göring-Eckardt), возложившая полную ответственность за войну на российского президента. - Немедленно положить конец войне и страданиям может Владимир Путин, а не Украина".

В свою очередь эксперт по внешней политике Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) заявил, что своими словами папа Франциск предоставляет президенту России "готовый план дальнейших действий". "Неслыханно, глава католической церкви выступает на стороне агрессора", - написал он в соцсети X.

Зеленский о "виртуальных посредниках"

Как указал Владимир Зеленский вечером 10 марта, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года, на защиту своей страны стали все: "христиане, мусульмане, иудеи - все".

"И я благодарю каждого украинского капеллана (священнослужителя, поддерживающего моральное состояние военнослужащих. - Ред.), которые - с армией, в Силах обороны. Там, на передовой. Защищают жизнь и человечность. Поддерживают и молитвой, и разговором, и делом, - подчеркнул Зеленский. - Вот что такое церковь - с людьми. А не за две с половиной тысячи километров - где-то там заниматься виртуальным посредничеством между тем, кто хочет жить, и тем, кто хочет тебя уничтожить".

Что сказал папа римский в интервью RSI

Вопрос, заданный папе римскому журналистом RSI Лоренцо Буччелла, был сформулирован так: "В Украине есть те, кто призывает к мужеству сдаться, показать белый флаг. Но другие говорят, что это даст легитимность обладающему большей силой. Что об этом думаете вы?"

Ответ Франциска был таким: "Это интерпретация. Но я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, кто думает о народе, кто имеет мужество показать белый флаг, вести переговоры. И сегодня вы можете вести переговоры с помощью международных держав. Слово "переговоры" - это смелое слово. Когда вы видите, что терпите поражение, что дела идут неважно, вы должны иметь мужество вести переговоры. Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится? Ведите переговоры вовремя, ищите какую-нибудь страну-посредника. Сегодня, например, в войне в Украине, есть много желающих выступить посредниками. Турция предложила себя для этого. И другие. Не стыдитесь вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась".

Позже пресс-служба Ватикана пояснила, что слова понтифика следует понимать как призыв к дипломатическому разрешению конфликта. "Папа принимает образ белого флага, предложенный интервьюером, чтобы обозначить прекращение военных действий, перемирие, достигнутое благодаря мужеству переговоров. Он желает дипломатического решения для достижения справедливого и прочного мира", - отметил глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни.

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