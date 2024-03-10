МИД Польши раскритиковал слова папы римского об Украине

Если бы Путин набрался мужества и вывел свою армию из Украины, мир наступил бы немедленно, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал заявление папы римского Франциска о "мужестве поднять белый флаг" после более чем двух лет войны России против Украины.

"Как насчет того, чтобы в противовес призвать Путина набраться мужества вывести свою армию из Украины? Мир наступил бы немедленно, без необходимости переговоров", - написал Сикорский на платформе X в воскресенье, 10 марта.

Так он отреагировал на вызвавшие большой резонанс слова понтифика, прозвучавшие накануне в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI. "Я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, кто думает о народе, кто имеет мужество показать белый флаг, вести переговоры", - сказал Франциск. Позже в Ватикане объяснили, что папа не имел в виду капитуляцию Украины, а призывал к переговорам и прекращению огня.

Глава Украинской грекокатолической церкви: Никому и в голову не приходит сдаться

После интервью папы Франциска верховный архиепископ Украинской грекокатолической церкви Святослав Шевчук, находящийся с визитом в Нью-Йорке, заявил: "Украина изранена, но не покорена... Поверьте мне, никому и в голову не приходит сдаться, даже там, где сегодня идут боевые действия - послушайте наших людей в Херсоне, Запорожье, Одессе, Харькове, Сумах. Потому что мы знаем: если Украина, не дай бог, хоть частично будет завоевана, предел смерти расширится".

Папу римского Шевчук в своем выступлении не упомянул, однако призвал всех, кто "скептически относится к способности Украины выстоять", приехать в страну и посмотреть, что там происходит. "Кто не верит в победу Украины - идите к исповеди", - добавил он.

Папа римский о необходимости переговоров по Украине

Вопрос, заданный папе римскому журналистом RSI Лоренцо Буччелла, был сформулирован так: "В Украине есть те, кто призывает к мужеству сдаться, показать белый флаг. Но другие говорят, что это даст легитимность обладающему большей силой. Что об этом думаете вы?"

Ответ Франциска был таким: "Это интерпретация. Но я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, кто думает о народе, кто имеет мужество показать белый флаг, вести переговоры. И сегодня вы можете вести переговоры с помощью международных держав. Слово "переговоры" - это смелое слово. Когда вы видите, что терпите поражение, что дела идут неважно, вы должны иметь мужество вести переговоры. Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится? Ведите переговоры вовремя, ищите какую-нибудь страну-посредника. Сегодня, например, в войне в Украине, есть много желающих выступить посредниками. Турция предложила себя для этого. И другие. Не стыдитесь вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась".

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