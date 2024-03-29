РФ нанесла новый массированный удар по энергосистеме Украины

По данным ВСУ, Россия выпустила по Украине 99 средств воздушного нападения, в том числе ударные дроны и "Кинжалы". Повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах Украины.

Россия в ночь на пятницу, 29 апреля, нанесла новый массированный удар по Украине ракетами и беспилотниками. Воздушная тревога в стране продолжалась всю ночь. По сообщению Воздушных сил Украины, войска РФ выпустили 99 средств воздушного нападения: 60 ударных дронов "Шахед-136/131", три ракеты "Кинжал", две баллистические ракеты "Искандер-М", девять управляемых авиационных ракет Х-59, четыре крылатые ракеты "Искандер-К" и 21 крылатую ракету Х-101/Х-555.

Воздушные силы ВСУ отчитались об уничтожении 84 воздушных целей: 58 беспилотников, 17 крылатых ракет Х-101/Х-555, пяти управляемых авиационных ракет Х-59 и четырех крылатых ракет "Искандер-К".

Удары по тепловых и гидроэлектростанциям

В компании "Укрэнерго" сообщили, что целью российской атаки стали объекты энергетической инфраструктуры. В ходе удара повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах Украины. В Днепропетровской области с утра применены аварийные отключения электроэнергии, в Харьковской области вводится график почасовых отключений.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, под ударом оказались объекты генерации электроэнергии в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях. Ночью также сообщалось о взрывах в Хмельницкой, Львовской и Ивано-Франковской областях.

В Днепропетровской области ночью сбиты 12 ракет и 12 беспилотников в Днепровском, Криворожском, Павлоградском, Новомосковском, Каменском районах, сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак. В Днепровском, Криворожском и Каменском районах повреждено несколько энергетических объектов, на одном из них ранен мужчина. В Каменском зафиксировано попадание в дачный кооператив, ранены пятеро местных жителей, в том числе пятилетняя девочка.

Польша подняла боевую авиацию

Командование вооруженных сил Польши заявило, что ночью поднимало в воздух военную авиацию в связи с российской ракетной атакой на Украину.

Накануне министр обороны Украины Рустем Умеров заявил на внеочередном заседании Совета НАТО-Украина, что 97 процентов российских ударов по целям в Украине приходится по гражданской инфраструктуре, а их суммарная мощность с начала года превысила 9 килотонн. "Лишь три процента этих российских ракет, беспилотников и управляемых бомб поразили военные цели", - написал Умеров на своей странице в Facebook .

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