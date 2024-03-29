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Умеров: 97 процентов ударов РФ - по гражданским объектам

29 марта 2024 г.

C начала года суммарная мощность ударов РФ по целям в Украине превысила 9 килотонн, заявил глава украинского Минобороны Рустем Умеров на внеочередном заседании Совета НАТО-Украина.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров
Министр обороны Украины Рустем УмеровФото: Andrii Nesterenko/REUTERS

97 процентов российских ударов по целям на территории Украины приходится по гражданской инфраструктуре, а их суммарная мощность с начала 2024 года превысила девять килотонн, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в четверг, 28 марта, на внеочередном заседании Совета НАТО-Украина, которое было проведено по инициативе украинской стороны.

"Лишь три процента этих российских ракет, беспилотников и управляемых бомб поразили военные цели", - написал Умеров на своей странице в Facebook. По его словам, основное внимание во время прошедшей встречи было сосредоточено на массированных авиаударах со стороны войск РФ, происходящих в последнее время, и необходимости усиления украинской ПВО. Умеров "предоставил подробный обзор насущных потребностей противовоздушной обороны Украины".

Глава Минобороны Украины так привел данные Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, согласно которым "712 из 1804 жертв среди гражданского населения, подтвержденных ООН за последние три месяца, стали жертвами ракетных атак и ударов барражирующими боеприпасами".

В НАТО подтвердили, что стремятся укрепить оборону Украины

"Союзники решительно осудили эскалацию российских авиаударов и подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению обороны Украины", - говорится в заявлении, опубликованном в тот же день на сайте Совета НАТО-Украина. Отмечается, что заседание проходило на уровне послов, на нем также присутствовал заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ, а Рустем Умеров подключился к заседанию в режиме видеоконференции.

По словам Джоанэ, "продолжающиеся удары России по гражданскому населению и объектам критически важной инфраструктуры Украины демонстрируют острую необходимость в нашей неизменной поддержке". Также указано, что в рамках продолжающейся поддержки Украины Франция вскоре отправит туда дополнительные гаубицы Caesar (их количество не уточняется. - Ред.), а "ряд союзников присоединились к инициативе Чехии по закупке дополнительно 800 тысяч единиц артиллерийских снарядов".

Совет НАТО-Украина был создан на саммите альянса в июле 2023 года и является форумом для консультаций, принятия решений и совместной деятельности между НАТО и Украиной.

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