Авиаудары НАТО по Сербии - не оправдание войны РФ в Украине

25 лет назад НАТО наносила авиаудары по Белграду, чтобы предотвратить "гуманитарную катастрофу" в Косово. Юрист-международник оценил для DW те события и сравнил их с войной России против Украины.

24 марта 1999 года, после нескольких месяцев бесплодных переговоров, НАТО вмешалась в гражданскую войну между югославской армией и сербскими силами безопасности - с одной стороны, и подразделениями Освободительной армии Косово (ОАК) - с другой. Ультранационалистическая ОАК боролась за независимость Косово. Нанося авиаудары по целям в Сербии, страны НАТО хотели заставить югославского президента Слободана Милошевича прекратить этнические чистки в Косово. Таким образом должна была быть предотвращена гуманитарная катастрофа в Косово, которой опасалась Организация Объединенных Наций.

Бывший президент США Билл Клинтон (фото из архива) Фото: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

У НАТО не было мандата ООН для нанесения военных ударов по Югославии, в ходе которых, несмотря на использование высокоточного оружия, погибли мирные жители. Страны Североатлантического альянса под руководством президента США Билла Клинтона сами выдали себе мандат на проведение военной операции.

Эта "гуманитарная интервенция" была необходима для предотвращения худшего - таким было ее обоснование. Кроме того, должны были быть выполнены резолюции ООН, чего не сделала Югославия. Однако спустя 25 лет большинство юристов-международников считают, что та миссия НАТО не вписывалась в рамки международного права.

Морально необходимо, но не соответствует правовым нормам?

"Если вы спросите о преобладающем мнении, то согласно ему, это было нарушением. Еще в преддверии этой операции было сказано, что военные меры против Сербии будут приняты только с санкции Совета Безопасности ООН. Ни о каких других причинах, оправдывающих их, не может быть и речи, по крайней мере, таково господствующее мнение", - поясняет в интервью DW профессор Вольф Хайнтшель фон Хайнайгг (Wolff Heintschel von Heineigg). Он преподает международное право и занимается исследованиями в этой области в Европейском университете Виадрина во Франкфурте-на-Одере.

Бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер Фото: Markus Scholz/dpa/picture alliance

Западные политики называли самые разные причины для вмешательства НАТО - от защиты населения Косово и стабилизации ситуации на раздираемых войной Западных Балканах до блокирования принятия решения Советом Безопасности со стороны России и Китая. Тогдашний министр иностранных дел Германии Йошка Фишер (Joschka Fischer) также говорил об интервенции, которая была морально необходима, чтобы предотвратить массовые убийства, подобные тем, что произошли ранее в Боснии и Герцеговине.

"Все это красивые рассуждения. Но международное право не создается небольшой группой людей и не является правом, основанным на обычаях. Здесь нам нужно подавляющее большинство стран. А его у нас нет", - указывает профессор международного права Хайнтшель фон Хайнайгг.

Россия при аннексии Крыма сослалась на якобы прецедент

Воздушные удары НАТО по Югославии, которые закончились только 10 июня 1999 года, когда Слободан Милошевич сдался, были своего рода грехопадением международного права. "Аргументы, выдвинутые восемью странами НАТО, участвовавшими в этой косовской кампании, мы снова услышали, когда речь зашла об аннексии Крыма", - описывает последствия профессор Хайнтшель фон Хайнайгг.

Владимир Путин в Севастополе в мае 2014 года, после аннексии Крыма Фото: Reuters

При аннексии Крыма в 2014 году Россия ссылалась на якобы прецедент для того, чтобы защитить население Крыма от мнимой угрозы. Ту же схему Владимир Путин использовал после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года, утверждая, что население востока Украины попросило о помощи, и опираясь на Устав ООН в качестве оправдания "специальной военной операции".

Вывод эксперта по международному праву Хайнтшеля фон Хайнайгга по поводу этого обоснования однозначен: "Даже если признается право на гуманитарную интервенцию, российские аргументы, конечно, абсурдны. Не может быть и речи о том, чтобы обстоятельства, имевшие место в то время в Косово - я упоминаю только печально известные этнические чистки, - были в Крыму или на юго-востоке Украины".

Нет оправдания для войны РФ против Украины

Ситуацию, сложившуюся 25 лет назад на Западных Балканах, нельзя сравнивать с той, что сегодня в Украине. Российское вторжение и полномасштабная война против Украины остаются незаконными с точки зрения международного права. "Это расплата за миссию НАТО в Косово: сейчас мы сталкиваемся с теми же аргументами, которые выдвигались тогда, хотя факты и положение вещей, конечно, в корне отличаются", - констатирует профессор Хайнтшель фон Хайнайгг из Европейского университета во Франкфурте-на-Одере.

Юридическое переосмысление операции НАТО против Югославии ни к чему не привело как в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ), так и в международных судах. В нынешнем случае войны в Украине Международный суд ООН в Гааге еще в марте 2022 года обязал Россию прекратить все боевые действия на украинской территории. Однако РФ игнорирует это предписание. Основные разбирательства, касающиеся нарушения Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, все еще продолжаются.

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