15 лет Косово: путь к независимости

В феврале 2008 года парламент в Приштине объявил о независимости Косово. До сих пор Сербия блокирует его полное международное признание - при поддержке России и Китая.

После образования в середине 1940-х годов Федеративной Народной Республики Югославия (позднее она стала называться Социалистическая Федеративная Республика Югославия) под руководством Иосипа Броз Тито Косово обладало статусом автономного края в составе Сербии. Около 70 процентов населения там составляли албанцы (сегодня их около 90%), порядка 25 процентов - сербы (сегодня - около 5%), а остальные - представители меньшинств, таких как рома, боснийцы и турки. Неоднократно в регионе вспыхивали столкновения на этнической почве.

В 1989 году тогдашний лидер сербских коммунистов Слободан Милошевич сместил косовское правительство, состоявшее преимущественно из албанцев, и де-факто отменил автономный статус Косово. Его печально известная речь на Косовом поле в июне 1989 года считается началом распада Югославии в результате военных действий. Албанцев стали массово увольнять с государственной службы, а обучение в школах и университетах велось только на сербском языке.

Долгое время албанское большинство реагировало на такую политику ненасильственным сопротивлением. Большинство чиновников-албанцев после 1989 года покинули государственные учреждения, большинство мест в которых теперь занимали сербы, и в 1992 году провозгласили свою собственную республику. Под руководством писателя и пацифиста Ибрагима Руговы были созданы подпольные властные структуры, включая парламент и правительство.

Косовская подпольная республика: как на нее реагировала Сербия?

Одной из важнейших задач подпольного государства было школьное образование для албанских детей, которые обучались на албанском языке в частных домах. Косовские албанцы, живущие за границей, финансировали это подпольное государство через пожертвования.

При этом режим в Белграде становился все более репрессивным. Все чаще албанцы в Косово подвергались произвольным арестам. Поэтому многие наблюдатели склонны считать, что политика пацифистского сопротивления Руговы провалилась. В середине 1990-х годов была сформирована Освободительная армия Косово (ОАК), которая с 1996 года приступила к партизанским действиям.

Как началась война в Косово?

В 1997 году ОАК начала нападать на полицейские участки и другие учреждения сербского государства в Косово. Милошевич направил в Косово войска, чтобы препятствовать действиям ОАК. При этом обе стороны стали прибегать к насилию в отношении мирного населения. Осенью 1998 года международное сообщество попыталось урегулировать ситуацию, чтобы не допустить дальнейших жертв среди мирных жителей, направив в регион миссию ОБСЕ - однако эскалация насилия продолжалась, несмотря на присутствие международных наблюдателей. Преимущественно насильственные действия сербской стороны, а также бойцов ОАК, заставляли жителей Косово покидать свои дома, спасая жизни. НАТО не решалась военным способом вмешиваться в ситуацию из-за того, что Косово входило в состав Сербии.

Январь 1999 г.: косовские албанцы спасаются бегством от сербских органов безопасности Фото: picture-alliance/dpa/L. Gouliamaki

После того как переговоры между представителями Сербии и косовскими албанцами во французском Рамбуйе окончательно провалились, 24 марта 1999 года НАТО начала бомбардировки городов и военных объектов Югославии, которая в то время состояла из Сербии и Черногории. Политической целью было заявлено предотвращение геноцида, подобного произошедшему в августе 1995 года в боснийской Сребренице. В ходе боевых действий более миллиона человек бежали из Косово, в основном в Албанию и тогдашнюю Македонию.

Как Косово получило независимость?

Солдаты из контингента KFOR на косовско-сербской границе, декабрь 2022 г. Фото: Marjan Vucetic/AP Photo/picture alliance

В июне 1999 года Милошевич окончательно сдался и вывел свои войска из Косово. С тех пор мир поддерживают международные миротворческие силы KFOR ("Силы для Косово") под руководством НАТО. В политическом плане управление краем обеспечивала Миссия ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК, англ. UNMIK).

В 2008 году, после того как попытка посредничества спецпосланника ООН и бывшего президента Финляндии Мартти Ахтисаари на переговорах о статусе Косово провалилась, была провозглашена независимость Республики Косово. При этом была принята концепция, за которую Ахтисаари был удостоен Нобелевской премии мира 2008 года: Косово является многоэтническим государством, а места в парламенте распределяются по этническому признаку так, что фиксированное количество мест зарезервировано за сербами и другими этническими меньшинствами.

Какие страны признали независимость Республики Косово?

На сегодняшний день независимость Республики Косово признали 117 стран, включая США и большинство стран Евросоюза. Сербия, Россия, Китай и некоторые другие государства по-прежнему рассматривают Косово как часть Сербии. Пять стран ЕС - Греция, Румыния, Словакия, Испания и Кипр - также отказываются признавать самое новое государство Европы.

Благодарность за признание независимого Косово: графити в городе Гнилане Фото: AP

Согласно юридическому заключению, опубликованному Международным судом ООН в 2010 году, провозглашение независимости Косово не нарушает международного права. Это консультативное заключение было подготовлено по запросу Генассамблеи ООН, чтобы прояснить, было ли отделение Косово от Сербии законным. Решение Международного суда не является обязательным для исполнения, но означает для Косово важное политическое и дипломатическое признание.

В каких международных организациях состоит Косово?

Из-за вето, наложенного членами Совета Безопасности ООН Россией и Китаем, Косово не может стать полноправным членом Организации Объединенных Наций. Однако республика является членом Всемирного банка, Международного валютного фонда (МВФ) и некоторых международных спортивных организаций, таких как МОК, ФИФА и УЕФА. В настоящее время правительство в Приштине добивается членства в Совете Европы. В 2015 году было подписано соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, а в 2022 году была подана и заявка на получение статуса кандидата в члены ЕС.

Как обстоят дела с нормализацией отношений с Сербией?

С 2012 года ЕС работает над нормализацией отношений между Косово и Сербией. Она имеют решающее значение для членства в ЕС, к которому стремятся обе страны. Сербия имеет статус кандидата с 2012 года, а Косово подало заявку на его получение в конце 2022-го. При посредничестве Евросоюза в 2013-2015 годах Приштина и Белград подписали ряд соглашений, регулирующих важные вопросы повседневной жизни, такие как телекоммуникации, пограничные вопросы, энергоснабжение и пропавшие без вести лица. Однако напряженность, вызванная тем, что Сербия не признает государственности Косово, продолжает тормозить переговорный процесс.

Что за план разработали Германия и Франция?

Новая надежда на налаживание отношений между двумя странами связана с предложением, выдвинутым в сентябре 2022 года канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz) и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, которое также поддержали США, а теперь оно считается официальным предложением ЕС. Франко-германский план предусматривает, что Сербия не обязана формально признавать Косово, но будет уважать его независимость и не станет препятствовать членству Косово в международных организациях - по аналогии с отношениями ФРГ и ГДР после заключения ими в 1973 году Основополагающего договора. Взамен Приштина должна разрешить деятельность Ассоциации сербских общин в Косово - своего рода зонтичной организации, создаваемой для того, чтобы заниматься проблемами сербов в десяти муниципалитетах, где они составляют большинство населения.

Руководство Косово отвергает это предложение, опасаясь возникновения внутри страны параллельной сербской структуры. По мнению албанцев, это будет угрожать стабильности Косово - так же как и в случае Республики Сербской в Боснии. Сербия же со своей стороны добивается реализации плана создания Ассоциации сербских общин, выдвигая ее условием для дальнейших уступок.

Между тем давление оказывается на обе стороны, особенно после нападения России на Украину. С тех пор Запад еще больше спешит добиться прогресса хотя бы на Западных Балканах - в том числе и потому, что Москва изо всех сил пытается усилить там свое влияние. Очередное заседание в рамках диалога Белграда и Приштины пройдет в Брюсселе 27 февраля. Согласно сообщению Европейской службы внешних связей , свое участие подтвердили президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Республики Косово Альбин Курти.

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