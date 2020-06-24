 Миссия ЕС в Косово передает командиров АОК суду в Гааге | Новости из Германии о Европе | DW | 25.09.2020

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Европа

Миссия ЕС в Косово передает командиров АОК суду в Гааге

В Приштине задержан глава Содружества ветеранов Армии освобождения Косово (АОК) Хисни Гуцати. Его отправят в Гаагу, где базируется Спецтрибунал по Косово.

Бойцы Армии освобождения Косово

Бойцы Армии освобождения Косово

Сотрудники международной миссии ЕС в Косово (EULEX) провели в пятницу, 25 сентября, обыск в офисе Содружества ветеранов Армии освобождения Косово (АОК) в Приштине. В ходе этой спецоперации задержан председатель организации, активный участник войны 1998-2000 годов Хисни Гуцати, которого отправят в Гаагу, где размещается Специальный трибунал по расследованию военных преступлений в Косово.

Днем ранее в столице Косово был задержан один из бывших руководителей АОК Салих Мустафа. Как отмечалось в пресс-релизе спецтрибунала, "Мустафа будет в ближайшее время доставлен в следственный изолятор в Гааге и предстанет перед судьей, который вынесет решение о его аресте". Салиха Мустафу, в частности, подозревают в жестоких пытках и убийствах мирных жителей в ходе войны за независимость Косово.

Задержания Мустафы и Гуцати стали первыми с начала деятельности Специального трибунала по расследованию военных преступлений в Косово. Этот судебный орган был учрежден в 2015 году для рассмотрения серьезных преступлений, совершенных в Косово с 1998 по 2000 годы. Поводом для его создания стал доклад Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), опубликованный 7 января 2011 года, в котором утверждалось, что члены АОК в конце 1990-х - начале 2000-х годов были причастны к наркоторговле, похищениям и убийствам, а также торговле человеческими органами.

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