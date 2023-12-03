Экс-глава МИД ФРГ призвал ЕС к ядерному сдерживанию России

Бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер (Joschka Fischer) в свете войны РФ против Украины призвал Европу к сдерживанию России, в том числе с помощью ядерного оружия. "Должна ли Германия владеть ядерным оружием? Нет. Европа? Да. ЕС нуждается в собственной программе ядерного сдерживания", - заявил Фишер в интервью изданию Zeit Online , опубликованном в воскресенье, 3 декабря.

Йошка Фишер является членом партии "Союз-90"/"зеленые", которая с момента своего основания выступала за ядерное разоружение. "Мир изменился, Путин занимается ядерным шантажом", - ответил экс-глава МИД ФРГ на вопрос, как его позиция соотносится с позицией партии. Он добавил, что арсеналов западноевропейских ядерных держав - Франции и Великобритании - будет недостаточно, чтобы соответствовать изменившейся ситуации.

Кроме того, необходимо укреплять собственную безопасность на случай снижения поддержки Соединенными Штатами Америки, считает Фишер. "Надеюсь, Америка и Европа останутся союзниками. Но что произойдет, если (президентом США. - Ред.) вновь будет избран Дональд Трамп? С учетом такого сценария Европа должна серьезно задаться вопросом (о сдерживании РФ. - Ред.)", - отметил он.

Йошка Фишер также призвал нынешнее правительство Германии инвестировать в производство конвенционального оружия. "Нам следует восстановить свой потенциал сдерживания. Пока у нас по соседству находится Россия, которая следует имперской идеологии Путина, мы не можем обойтись без сдерживания такой России", - подчеркнул он. Однако Германия, как считает бывший министр, не сможет этого добиться с помощью сбалансированных бюджетов и "долгового тормоза" - инструмента, который призван предотвращать чрезмерную государственную задолженность.

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