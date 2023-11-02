Путин утвердил дератификацию Россией ДВЗЯИ

Современная Россия ни разу не проводила испытаний, связанных со взрывом реального ядерного заряда.

Закон, отзывающий ратификацию Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), был подписал президентом РФ Владимиром Путиным в четверг, 2 ноября.

17 и 18 октября депутаты Госдумы РФ единогласно приняли в трех чтениях документ о дератификации договора, подготовленный профильным комитетом по международным делам по поручению спикера Вячеслава Володина. 25 октября дератификацию поддержали также все члены Совета Федерации РФ, присутствовавшие в тот день на голосовании.

О том, что РФ может отказаться от договора о запрете ядерных испытаний, 5 октября объявил президент страны Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Отсутствие ратификации ДВЗЯИ в США и Китае

Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний был принят Генассамблеей ООН в сентябре 1996 года. Россия ратифицировала документ, США и Китай не сделали этого. СССР провел последнее испытание ядерного оружия в 1990 году, Россия не проводила их ни разу.

США делали это в 1992 году. С тех пор в мире было отмечено 10 испытаний: Индия и Пакистан провели по два теста в 1998 году, все остальные испытания проводила Северная Корея.

25 октября Минобороны РФ сообщило, что провело "тренировку массированного ядерного удара" в случае ядерного удара противника. Как заявил тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу, тренировка стратегических ядерных сил прошла под личным руководством Путина.

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