Совет Федерации РФ поддержал дератификацию ДВЗЯИ

Совет Федерации РФ единогласно одобрил дератификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Данный законопроект, неделю назад принятый Госдумой, в среду, 25 октября, поддержали все 156 присутствовавших на заседании членов верхней палаты российского парламента, передает ТАСС.

Ранее, 17 и 18 октября, депутаты Государственной думы также единогласно приняли в трех чтениях документ, подготовленный профильным комитетом по международным делам по поручению спикера Вячеслава Володина. Председатель Думы, комментируя решение выйти из ДВЗЯИ, указал, что этот договор спустя 23 года не ратифицирован США. По его словам, решение об отзыве принимается в интересах России и ради сохранения "глобального стратегического паритета". О том, что РФ может отказаться от договора о запрете ядерных испытаний, 5 октября заявил президент Владимир Путин. Сразу после этого спикер Думы объявил, что нижняя палата парламента рассмотрит отказ от ратификации договора.

ДВЗЯИ не ратифицирован США и Китаем

Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний был принят Генассамблеей ООН в 1996 году. Россия ратифицировала документ, США и Китай не сделали этого. СССР провел последнее испытание ядерного оружия в 1990 году, Россия не проводила их ни разу. США делали это в 1992 году. С тех пор в мире было отмечено 10 испытаний: Индия и Пакистан провели по два теста в 1998 году, а все остальные были сделаны Северной Кореей.

Мировое сообщество неоднократно указывало на участившиеся ядерные угрозы со стороны российского руководства и государственной пропаганды. Одним из самых резонансных подобных выступлений последних недель стало заявление главного редактора пропагандистского телеканала RT Маргариты Симоньян. Она упомянула о возможности произвести "где-нибудь над Сибирью" термоядерный взрыв, из-за которого "ничего страшного на земле не будет", а лишь "будет выведена из строя вся радиоэлектроника, все спутники". "И мы вернемся с вами в год какой-нибудь 1993-й - проводные телефоны, "двушечка" в телефоне-автомате. Я вам скажу: чудесно же жили, правда, я даже обрадуюсь", - сказала Симоньян.

Совфед одобрил закон об отмене обязательств РФ оповещать Совет Европы о введении военного положения

Совет Федерации также проголосовал за закон об отмене норм, обязывающих Россию информировать генерального секретаря Совета Европы о введении либо прекращении чрезвычайного и военного положения на своей территории.

"В связи с прекращением членства России в Совете Европы из законодательства исключаются положения об обязательствах России информировать генерального секретаря Совета Европы о фактах введения на территории нашей страны военного и чрезвычайного положения и о дате их прекращения", - цитирует "Интерфакс" заявление первого замглавы комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Владимира Полетаева.

По его словам, эти обязательства были предусмотрены в прекратившей своё действие в России Европейской конвенции по правам человека. При этом соответствующие обязательства по уведомлению о таких фактах генсека ООН сохраняются в законодательстве РФ в соответствии с международным пактом о гражданских и политических правах.



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