Возобновит ли Россия ядерные испытания?

Тема ядерного оружия в России выходит на новый уровень. Госдума во вторник, 17 октября, начала рассмотрение законопроекта об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Голосование в третьем, окончательном чтении ожидается в четверг.

Что нужно знать о договоре по ядерным испытаниям

Идея, которую неожиданно озвучил президент Владимир Путин, стала реальностью за две недели. Выступая на форуме "Валдай" в начале октября, хозяин Кремля заявил, что Россия может "отозвать" ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Он сказал, что этого "будет вполне достаточно" для того, чтобы повести себя "зеркально" с США, которые, в отличие от России, подписали, но не ратифицировали этот документ.

Испытание ядерного оружия Францией, 1971 год Фото: AP

Речь идет о договоре, принятом на Генассамблее ООН в 1996 году и ратифицированном в России в 2000 году. Он запрещает любые ядерные взрывы - для мирных или военных целей. Договор так и не вступил в силу, поскольку для этого не хватает подписей и ратификаций нескольких стран. Индия, Пакистан и Северная Корея его не подписали, а Египет, Китай, Иран, Израиль и США подписали, но не ратифицировали. Наибольшими в мире ядерными арсеналами располагают Россия и США.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал, что Москва ждала Вашингтон 23 года, и что настало время "отбалансировать" позицию его страны. Почему именно сейчас - ни он, ни президент не объяснили. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков указал, что отмена ратификации "не означает заявления о намерении проведения ядерных испытаний".

Правда, сам президент РФ намекнул, что они возможны. На "Валдае" Владимир Путин рассказал, что Россия завершила работу над новыми видами стратегического оружия. "Как правило специалисты говорят: новое оружие, нужно убедиться в том, что там специальный боезаряд будет работать без сбоев, и надо проводить испытания, - цитирует президента агентство "Интерфакс". - Я сейчас не готов сказать, нужно нам или не нужно проводить испытания, но повести себя зеркально в отношениях с Соединенными Штатами (…) можно".

"Символический шаг без прямых последствий"

Призывы применить ядерное оружие звучат в России не первый год. Если ранее их озвучивали политики вроде ныне покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, то после открытого вторжения России в Украину в феврале 2022 года они стали слышны все чаще. Наибольший резонанс вызвала в июне 2023 года статья близкого Кремлю политолога Сергея Караганова, который предлагал использовать ядерное оружие для того, чтобы вынудить Запад отказаться от поддержки Украины. С похожими аргументами выступила на днях главред телеканала RT Маргарита Симоньян, предложившая провести ядерное испытание над Сибирью - в качестве жеста устрашения. В начале октября в интервью итальянскому ТВ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведка предупредила его о том, что "до конца года будет больше ядерных угроз" со стороны России.

РФ никогда не проводила испытания ядерного оружия - по крайней мере официально. Последний тест был еще при существовании СССР в 1990 году. Среди признанных ядерных держав мира официальные испытания такого оружия не проводились с конца 1990-х.

Означают ли нынешние законодательные изменения, что Москва реально готовится к их возобновлению?

Владимир Путин Фото: Gavriil Grigorov/Sputnik/Kremlin Pool/AP/picture alliance

Опрошенные DW эксперты настроены скептично. Николай Соков, эксперт Венского центра по разоружению и нераспространению, сказал DW, что отзыв ратификации ДВЗЯИ - "символический и политический шаг, который не будет иметь практических последствий". Соков считает, что это решение - "часть более широкого пересмотра обязательств России по контролю над вооружениями". Москва убеждена, что ранее была "слишком конструктивной", так объясняет это венский эксперт.

Соков не ожидает возобновления ядерных испытаний "в обозримом будущем" и говорит, что в этом нет необходимости. По его словам, Россия "провела модернизацию запасов своих ядерных боеголовок без испытаний и ядерная промышленность говорит, что нет такой необходимости". Соков добавил, что, как и другие страны, Россия активно проводит "субиспытания" - то есть взрывы боеголовок без ядерного выброса.

Попытка вынудить США к уступкам по Украине?

Тем не менее, если до российского вторжения в Украину вероятность ядерных испытаний была "нулевой", то сейчас она уже "больше не нулевая", считает Соков. В том случае, если война будет развиваться очень негативно для России (например, при более активном вовлечении США и НАТО) и возникнет угроза выживанию политического режима, Соков не исключает, что Россия может пойти на эскалацию с альянсом - обычным вооружением, но с угрозой ядерного применения. Целью он назвал давление на принятие решений в странах НАТО. В таких условиях Соков считает возможными ядерные испытания в РФ.

"У того, кто проведет новые ядерные испытания, не прибавится друзей, - сказал в беседе с DW Павел Подвиг, сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения. - Идеи, которые обсуждаются в России, мол, давайте всех испугаем, на самом деле никого не испугают. Но осуждение будет однозначным". Тем не менее, выход из ДВЗЯИ он считает "политическим сигналом", который может уменьшить количество причин придерживаться объявленного Москвой моратория.

Эксперт Канадского института по вопросам внешней политики Максим Старчак не видит признаков того, что Россия готовится к возобновлению ядерных испытаний "в ближайшем будущем". Если это произойдет, то вероятным местом он назвал полигон на архипелаге Новая Земля.

Подвиг и Старчак, считают, что к изменяю законодательства по ядерным испытаниям в РФ следует относится серьезно. Старчак называет это дальнейшим шагом в эскалации войны против Украины. По его словам, Москва надеется таким образом заставить США пойти на уступки России.

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