"Роскосмос": Комплекс "Сармат" поставлен на боевое дежурство

Как отмечает ТАСС, из презентации "Роскосмоса" следует, что постановка комплекса на боевое дежурство запланирована на 2024 год.

Стратегический ракетный комплекс "Сармат" поставлен на боевое дежурство, сообщил на марафоне "Поделись своим знанием" генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Юрий Борисов, передает в пятницу, 1 сентября, "Интерфакс". При этом, как отмечает агентство ТАСС , из презентации "Роскосмоса" следует, что постановка комплекса на боевое дежурство запланирована на 2024 год.

История испытаний "Сармата"

"Сармат" - это комплекс шахтного базирования с межконтинентальной баллистической ракетой (МБР), которая, как утверждают в России, способна нести ядерные и гиперзвуковые боеприпасы большой мощности. Заявленная стартовая масса ракеты превышает 200 тонн, дальность - 18 тысяч километров. "Сармат" должен прийти на смену советскому комплексу "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") с самой мощной в арсенале России стратегической ракетой шахтного базирования, дальность которой составляет 11 тысяч километров.

Комплекс "Сармат" был представлен президентом РФ Владимиром Путиным в его послании Федеральному собранию в 2018 году. Путин тогда утверждал, что большая дальность полета позволяет "Сармату" нести большое количество ядерных боеприпасов, а также "пролетать над Северным и Южным полюсами и наносить удары по целям в любой точке мира". В компьютерном презентационном видеоролике ракета летела в сторону Северной Америки через Северный полюс.

Между тем, судя по публичной информации, успешное испытание "Сармата" удалось осуществить лишь однажды. В конце апреля 2022 года, вскоре после начала российского вторжения в Украину, министерство обороны России сообщило об успешном пуске МБР "Сармат" с космодрома Плесецк в Архангельской области. В феврале текущего года стало известно, что Россия, вероятно, провела неудачный пуск "Сармата" в день, когда президент США Джо Байден посетил Киев в годовщину вторжения. Об этом со ссылкой на источники сообщал американский телеканал CNN.

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