"Роскосмос": Комплекс "Сармат" поставлен на боевое дежурство
Стратегический ракетный комплекс "Сармат" поставлен на боевое дежурство, сообщил на марафоне "Поделись своим знанием" генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Юрий Борисов, передает в пятницу, 1 сентября, "Интерфакс". При этом, как отмечает агентство ТАСС, из презентации "Роскосмоса" следует, что постановка комплекса на боевое дежурство запланирована на 2024 год.
История испытаний "Сармата"
"Сармат" - это комплекс шахтного базирования с межконтинентальной баллистической ракетой (МБР), которая, как утверждают в России, способна нести ядерные и гиперзвуковые боеприпасы большой мощности. Заявленная стартовая масса ракеты превышает 200 тонн, дальность - 18 тысяч километров. "Сармат" должен прийти на смену советскому комплексу "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") с самой мощной в арсенале России стратегической ракетой шахтного базирования, дальность которой составляет 11 тысяч километров.
Комплекс "Сармат" был представлен президентом РФ Владимиром Путиным в его послании Федеральному собранию в 2018 году. Путин тогда утверждал, что большая дальность полета позволяет "Сармату" нести большое количество ядерных боеприпасов, а также "пролетать над Северным и Южным полюсами и наносить удары по целям в любой точке мира". В компьютерном презентационном видеоролике ракета летела в сторону Северной Америки через Северный полюс.
Между тем, судя по публичной информации, успешное испытание "Сармата" удалось осуществить лишь однажды. В конце апреля 2022 года, вскоре после начала российского вторжения в Украину, министерство обороны России сообщило об успешном пуске МБР "Сармат" с космодрома Плесецк в Архангельской области. В феврале текущего года стало известно, что Россия, вероятно, провела неудачный пуск "Сармата" в день, когда президент США Джо Байден посетил Киев в годовщину вторжения. Об этом со ссылкой на источники сообщал американский телеканал CNN.
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