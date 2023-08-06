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Генсек ООН: Над миром вновь нависла тень ядерной угрозы

Сергей Ромашенко
50 мин. назад

Антониу Гутерриш указал на опасную обстановку в мире в 78-ю годовщину атомной бомбардировки Хиросимы. "Некоторые страны снова безрассудно бряцают ядерным мечом", - отметил он.

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После атомной бомбардировки Хиросимы
После атомной бомбардировки Хиросимы Фото: Moritz Wolf/imageBROKER/picture alliance

В мире нарастают недоверие и разногласия, "снова бьют барабаны ядерной войны", заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в послании, зачитанном его заместителем - представителем по вопросам разоружения Идзуми Накамицу на церемонии в Хиросиме, посвященной 78-летию атомной бомбардировки города в воскресенье, 6 августа.

"Барабаны ядерной войны бьют вновь. Недоверие и разрозненность нарастают. Ядерная тень, что нависала над миром в период холодной войны, появилась вновь. И некоторые страны снова безрассудно бряцают ядерным мечом, угрожая использовать это средство уничтожения", - подчеркивается в послании.

При этом Гутерриш не уточнил, кто совершил атомную бомбардировку 78 лет назад и какие страны, по его мнению, бряцают ядерным оружием сейчас.

Призыв к полному отказу от ядерного оружия

Антониу Гутерриш призвал к полному отказу от ядерного оружия. По его словам, это единственный способ исключить риск ядерной войны. Он отметил, что ООН не успокоится, пока "ядерная тень не исчезнет раз и навсегда".

Хиросима 6 августа 1945 года подверглась американской атомной бомбардировке. Вместе с Нагасаки они стали единственными местами боевого применения ядерного оружия. В результате атаки погибли от 70 до 100 тысяч человек в Хиросиме и 70 тысяч в Нагасаки. Число погибших вместе с теми, кто умер от лучевой болезни, превышает полмиллиона.

Переговоры о нераспространении ядерного оружия

В столице Австрии Вене сейчас проходят переговоры по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), на них Накамицу заявила, что с самого начала холодной войны риск применения ядерного оружия не был так высок, поскольку основанный на правилах порядок, еще не был настолько хрупок, как сейчас.

Она объяснила возросшие риски ядерной войны "нестабильными временами, в которые мы живем" и "высочайшего уровня геополитической конкуренцией, ростом напряженности и углублением разногласий между крупными державами".

Между тем премьер-министр Японии Фумио Кисида указал на увеличение раскола в мире по вопросу ядерного оружия. "Путь к миру без ядерного оружия становится еще сложнее из-за углубляющегося раскола в мировом сообществе по вопросу ядерного разоружения и из-за ядерных угроз со стороны России", - сказал он.

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