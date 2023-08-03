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100 медицинских журналов требуют запрета ядерного оружия

Сергей Ромашенко
25 мин. назад

Ядерное оружие должно быть уничтожено, пока оно не уничтожило нас, говорится в совместном заявлении. Призыв прозвучал на фоне неоднократных угроз России применить ядерное оружие в войне против Украины.

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Тестовый взрыв атомной бомбы в 1971 году в Тихом океане
Тестовый взрыв атомной бомбы в 1971 году в Тихом океанеФото: dpa/picture-alliance

Более 100 медицинских журналов со всего мира призвали запретить ядерное оружие. "Опасность велика и усиливается. Ядерные державы должны уничтожить свои ядерные арсеналы, пока они не уничтожат нас самих", - говорится совместном обращении, обнародованном в четверг, 3 августа, издателями 11 ведущих медицинских журналов, в том числе British Medical Journal, The Lancet, и Journal oft he American Medical Association.

Авторы обращения призвали медиков во всем мире предупреждать граждан и политиков и "большой опасности ядерного оружия для общественного здравоохранения". Документ был обнародован на фоне неоднократных угроз России применить ядерное оружие в войне против Украины и непрекращающихся ракетных испытаний в Северной Корее.

Всемирная ассоциация медицинских редакторов (WAME) назвало крайне примечательным тот факт, что под этим совместным призывом подписались издания, которые обычно конкурируют друг с другом за эксклюзивный контент. "Это подчеркивают исключительную серьезность нынешнего ядерного кризиса", - полагает WAME.

Катастрофические последствия ядерной войны

В статье отмечается, что в результате войны, в которой применят лишь 250 из 13 тысяч ядерных боеприпасов во всем мире, незамедлительно погибнут 120 млн человек и возникнет глобальное нарушение климата, которое приведет к ядерному голоду и, как следствие, гибели еще двух миллиардов человек.

Статья была опубликована в преддверии заседания в Вене комитета по организации конференции по контролю за выполнением Договора о нераспространении ядерного оружия, вступившего в силу в 1970 году.

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