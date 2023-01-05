Ракетно-ядерные планы КНДР: Ким Чен Ын идет на обострение?

КНДР объявила о намерении создать более мощные ракеты и расширить свой ядерный арсенал. В ответ Южная Корея заявила, что обсуждает с США планы учений с задействованием ядерного потенциала Вашингтона.

2 января в структуре Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи появилось новое подразделение - Командование реагирования на ядерное и иное оружие массового уничтожения (ОМУ), задачей которого является подготовка ответа на ракетно-ядерную угрозу со стороны КНДР.

КНДР ведет ракетное строительство ударными темпами

Такая угроза многим представляется явно возрастающей - за 2022 год, по подсчетам экспертов, КНДР провела рекордные почти 40 пусков ракет, в ходе которых были испытаны около полутора десятков новых или модернизированных видов ракетных вооружений. Новый год был также встречен соответствующим образом - 31 декабря и 1 января Пхеньян запустил четыре баллистические ракеты и испытал новейшие системы реактивного залпового огня (РСЗО) калибром 600 мм.

На VI пленуме ЦК Трудовой партии Кореи восьмого созыва Фото: KCNA/REUTERS

31 декабря в Пхеньяне в честь VI пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва 30 таких РСЗО были преподнесены руководству страны рабочими коллективами ВПК, которые, как сообщалось, "в едином порыве" произвели эту технику "вне плана". На пленуме, проходившем с 26 по 31 декабря, лидер КНДР Ким Чен Ын назвал новую РСЗО "наступательным оружием", способным доставить тактическую ядерную боеголовку в пределах всей территории Южной Кореи.

Ким, по сообщению государственного информагентства ЦТАК, также заявил о необходимости массового производства тактического ядерного оружия (ТЯО) и резкого наращивания ядерного арсенала Пхеньяна, подчеркнув, что Южная Корея превратилась в "бесспорного врага". А 1 января СМИ Северной Кореи обнародовали фото Ким Чен Ына, "в сопровождении его любимой дочери" Ким Чжу Э осматривавшего одну из баз ракетных сил КНДР. На снимках были видны около десятка мобильных пусковых установок, предположительно тактической системы KN-23 (аналога российского "Искандера"), а также БРСД (вероятно, "Хвасон-12").

В последнее время Ким Чен Ын берет с собой на испытания ракет свою старшую дочь Фото: KCNA via REUTERS

Опасения в Сеуле

Южная Корея живет под угрозой удара со стороны северного соседа с момента окончания Корейской войны в июле 1953 года. Но нынешние угрозы и провокации Пхеньяна, отмечают аналитики, вызывают особую озабоченность Сеула. Ким Сан Ву, член правления Фонда мира экс-президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна, в прошлом политик пропрезидентской леволиберальной партии, констатирует, что ситуация с безопасностью на Корейском полуострове снова ухудшается.

Экс-президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин (на фото справа) несколько раз встречался с Ким Чен Ыном Фото: Inter-Korean Press Corps/ZUMAPRESS/picture alliance

"Я думаю, что есть серьезные причины для беспокойства, потому что северокорейский режим смотрит на нынешнее правительство Южной Кореи и видит, что оно далеко не столь приемлемо для Пхеньяна, как предыдущее", - пояснил он в интервью DW. - Я ожидаю, что мы и далее будем видеть более воинственный Север, поскольку они ясно дали понять, что рассматривают Юг как "вражеское государство".

Нынешний президент-консерватор Юн Сок Ёль, вступивший в должность в мае 2022 года, обещал занять более жесткую позицию в отношении Северной Кореи по сравнению с его предшественником Мун Чжэ Ином, проводившим более сдержанный курс относительно Пхеньяна. И Юн пока выполняет свои обещания.

Жесткая позиция президента Юн Сок Ёля

30 декабря южнокорейские военные провели наделавшее много шума испытание твердотопливной ракеты-носителя (TLV), которая поднялась на высоту 450 км. С помощью новой ракеты-носителя Сеул планирует к 2025 году вывести на низкую околоземную орбиту сверхмалый спутник весом 500 кг с установленным на нем с SAR-радаром.

Юн Сок Ёль и Джо Байден, ноябрь 2022 года Фото: Yonhap/picture alliance

2 января Объединенный комитет начальников штабов объявил о создании нового управления для разработки ответа на ракетно-ядерные угрозы со стороны Севера. А президент Юн Сок Ёль сообщил, что для эффективного отражения такой угрозы Сеул и Вашингтон обсуждают планы совместных учений с задействованием ядерного потенциала США и что американцы положительно относятся к данному вопросу.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, которому задали вопрос об этих планах, дал на него однозначный отрицательный ответ. Однако администрация Юна вновь подтвердила факт обсуждения союзниками способов обмена информацией по поводу задействования стратегического потенциала США в ответ на ядерную угрозу со стороны КНДР. Реакцию Байдена в администрации Юна объясняли различиями в формулировках.

Ким Чен Ын стремится к "подавляющей" военной мощи

Выступая на пленуме ЦК ТПК, Ким Чен Ын заявил о необходимости развития и развертывания "подавляющей военной мощи", указав на важность защиты суверенитета КНДР. Он, как передает ЦТАК, подчеркнул, что США и Южная Корея пытаются "изолировать и задушить" Пхеньян.

Лидер Северной Кореи призвал к скорейшей разработке новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), "основной задачей которой является быстрый ядерный контрудар", и запуску к апрелю первого военного разведывательного спутника. У специалистов помимо этого есть опасения, что близится к завершению изготовление первой в КНДР подводной лодки, способной нести и запускать ракеты большой дальности.

Северокорейская пропагандистская марка, выпущенная в канун Нового года Фото: YONHAPNEWS AGENCY/picture alliance

Ранее в Пхеньяне предупреждали о готовности применить ядерное оружие, если страна подвергнется нападению, заверяя, что главная миссия ЯО Северной Кореи - сдерживание войны и обеспечение мира и стабильности.

Новая доктрина применения ядерного оружия

Между тем анализ спутниковых снимков космодрома Сохэ в провинции Северный Пхёнан на западе КНДР указывает на то, что там продолжаются работы по совершенствованию более крупных и мощных как ракет-носителей для вывода спутников на орбиту, так и ракет большей дальности, включая те из них, что имеют твердотопливные ускорители. "По сравнению с жидкостными твердотопливные ракеты более мобильны, быстрее запускаются и их легче укрывать и использовать во время конфликта", - говорит Лейф-Эрик Исли, профессор международных исследований женского Университета Ихва в Сеуле.

Снимки из северокорейских СМИ, якобы сделанные спутником-шпионом над южнокорейским Инчхоном Фото: Yonhap/picture alliance

"Утверждения Пхеньяна об испытаниях твердотопливного двигателя для баллистических ракет большей дальности подкрепляют его более агрессивную, недавно провозглашенную доктрину применения ядерного оружия, в случае если правление Кима или стратегические силы и средства страны окажутся под угрозой, - добавил Исли в беседе с DW. - После развертывания эта технология сделает ядерные силы Северной Кореи более универсальными, способными к выживанию и опасными".

И хотя пуски ракет во второй половине минувшего года, возможно, не были "технически впечатляющими", тот факт, что они были массовыми и происходили в не поддающееся предсказанию время и из разных мест, "демонстрирует, что Северная Корея могла проводить различные типы атак, в любое время и со многих сторон", уточнил Лейф-Эрик Исли.

Опасность конфликта на Корейском полуострове возрастает

Многие наблюдатели ожидают, что Северная Корея вскоре проведет еще одно подземное испытание ядерного оружия - первое с 2017 года, когда Пхеньян объявил мораторий. Эксперт аналитического центра Sejong Institute Чон Сон Чан заявил на этой неделе газете The Korea Times, что, по его мнению, седьмое ядерное испытание Северной Кореи будет приурочено к одной из трех важных для Пхеньяна предстоящих дат.

Имеются в виду 8 января - день рождения Ким Чен Ына, 16 февраля - дата рождения Ким Чен Ира, его покойного отца, а также 8 февраля - 75-летие со дня основания Корейской народной армии (КНА). Ким Сан Ву из Фонда мира Ким Дэ Чжуна считает, что заявление Севера о том, что он оставляет за собой право провести превентивную ядерную атаку, если сочтет, что есть угроза режиму, представляет собой изменение в философии безопасности.

Ранее КНДР называла ядерное оружие средством сдерживания атаки на нее. "Я не рассматриваю это как гонку вооружений на полуострове, поскольку Север постоянно развивает свой ядерный потенциал, даже когда говорит, что это не так. Но явно существуют причины для беспокойства по поводу нынешней ситуации с безопасностью", - констатирует Ким Сан Ву. По его выражению, есть крайне устрашающая вероятность того, что конфликт может вспыхнуть, если, например, случится какой-то инцидент на границе и ситуация быстро обострится: "Поскольку между сторонами отсутствуют контакты, что-то весьма незначительное может мгновенно перерасти в крупный кризис".

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