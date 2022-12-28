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Правитель КНДР Ким Чен ЫнФото: KCNA via REUTERS
ПолитикаСеверная Корея

Ким Чен Ын поставил цели по укреплению военной мощи КНДР

Олег Соколенко
49 мин. назад

Ким Чен Ын на конференции правящей в КНДР Трудовой партии Кореи поставил цели по укреплению военной мощи страны в 2023 году, для "защиты национальных интересов" в условиях "колебаний политической ситуации".

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Правитель Северной Кореи Ким Чен Ын в среду, 28 декабря, на конференции правящей в КНДР Трудовой партии Кореи поставил цели по укреплению военной мощи страны в 2023 году. Северокорейское государственное информационное агентство ЦТАК в официальном сообщении не раскрыло сути этих задач, однако заметило, что Ким сделал обзор "вновь создавшейся сложной ситуации" на Корейском полуострове, а также более широких геополитических обстоятельств.

Ким Чен Ын "указал принципы внешней политики и направления борьбы с врагом, которые наша партия и правительство должны неукоснительно соблюдать для защиты суверенных прав и защиты национальных интересов", передает ЦТАК. Агентство также подчеркнуло, что "цели по укреплению потенциала самообороны" были представлены в "рамках подготовки к различным колебаниям политической ситуации".

КНДР запускает ракеты и дроны

26 октября Южная Корея подняла в воздух истребители и боевые вертолеты, заявив, что беспилотники КНДР пересекли демаркационную линию между двумя государствами. Это также привело к временной приостановке гражданских авиарейсов в аэропортах Сеула. Не установлено, были ли дроны оснащены оружием. До этого беспилотники КНДР были обнаружены к югу от границы с Южной Кореей в 2014 и 2017 годах. Их полеты беспокоят руководство Южной Кореи, поскольку БПЛА могут использоваться как для разведывательных операций, так и для нанесения ударов.

18 декабря южнокорейские военные сообщили, что с восточного побережья Корейского полуострова на территории КНДР в сторону Японского моря были выпущены две баллистические ракеты. Ракеты такого типа потенциально могут нести ядерные боеголовки и  поражать цели на территории Японии.  В 2022 году Северная Корея, по данным агентства Reuters, уже запустила больше ракет, чем когда-либо: с начала этого года Пхеньян провел более 50 ракетных испытаний.

4 ноября Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) осудил ракетные испытания КНДР как нарушающие резолюции Совбеза ООН, и призвал незамедлительно прекратить их. Он также выразил мнение, что Северная Корея должна начать "серьезные переговоры" о сворачивании своей ядерной программы.

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