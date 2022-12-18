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Ракетные испытания в КНДР (фоот из архива)Фото: KCNA/KNS/AP/picture alliance
КонфликтыАзия

Северная Корея продолжает запуски баллистических ракет

Александр Дельфинов
29 мин. назад

В КНДР провели новые ракетные испытания, запустив две баллистические ракеты в сторону моря у восточного побережья Корейского полуострова, заявили военные Южной Кореи.

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Северная Корея продолжает ракетные испытания, пренебрегая резолюцией ООН, прямо запрещающей это - утром в воскресенье, 18 декабря, были запущены еще две баллистические ракеты. По данным южнокорейских военных, пуски были осуществлены у восточного побережья Корейского полуострова в сторону моря.

В свою очередь, замминистра обороны Японии Тосиро Ино заявил, что вновь запущенные Северной Кореей баллистические ракеты упали за пределами японской исключительной экономической зоны (ИЭЗ). По его данным, ракеты летели на высоте около 550 км и имели дальность около 250 км. Никакого вреда северокорейские ракеты не нанесли.

Новые ракетные пуски состоялись всего через несколько дней после того, как в КНДР прошли испытания высокомощного твердотопливного двигателя, напоминает агентство Reuters. По мнению экспертов, это устройство позволит усовершенствовать баллистические ракеты Северной Кореи, стремящейся разработать новое стратегическое оружие, ускорив свои ядерную и ракетную программы.

Ракетные испытания Северной Кореи

Ранее, 17 октября, сообщалось, что Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в Японское море. Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи заявил, что ракета пролетела около 240 км, достигнув наивысшей точки около 45 км.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал неоднократные запуски ракет Северной Кореей в течение короткого промежутка времени "абсолютно неприемлемыми". С начала года Пхеньян провел уже более 50 таких испытаний.

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