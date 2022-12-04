Немецкий институт работал с КНДР несмотря на санкции
Эстер Фельден | Сандра Петерсман | Виталий Кропман
12 мин. назад
ООН запретила научное сотрудничество с КНДР, чтобы помешать Ким Чен Ыну модернизировать ядерное оружие. Расследование DW показало, что один из берлинских институтов продолжал работу, не обращая внимания на риски.
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Северная Корея провела беспрецедентное количество испытаний баллистических ракет в 2022 году. Такие масштабы вызывают опасения, что идет подготовка к седьмому в истории страны тестированию ядерного оружия. Диктатор Ким Чен Ын хочет иметь больше оружия массового поражения (ОМП).
Чтобы не допустить расширения военных возможностей КНДР, что невозможно без научно-технического прогресса, Совет Безопасности ООН наложил запрет на академический обмен и передачу технологий Пхеньяну. Всего против Северной Кореи были введены девять пакетов санкций.
В ноябре 2016 года, после пятого ядерного испытания, проведенного коммунистическим режимом, ООН попросила страны-члены прекратить любое научное сотрудничество с Северной Кореей - кроме исключительных случаев, на которые требуется специальное разрешение.
Японский эксперт по разоружению Кацухиса Фурукава входил в состав группы экспертов ООН по Северной Корее с 2011 по 2016 год. Задача этого органа - следить за соблюдением выполнения санкций.
"Эти санкционные меры были введены в режим ООН на основе понимания того, что [Северная Корея] может получить связанные с ОМУ знания и информацию путем проведения фундаментальных или прикладных исследований в гражданской сфере", - рассказал он DW.
Совместные исследования с Университетом Ким Ир Сена
Но это осталось незамеченным в берлинском Институте Макса Борна, который специализируется на исследованиях в области гражданских лазеров. MBI, как его еще называют, продолжил сотрудничество, в основном с группой исследователей из Университета Ким Ир Сена в Пхеньяне.
Это элитный университет Северной Кореи. Его исследования имеют важнейшее значение для программ ядерного и баллистического оружия страны. Фурукава сообщил DW, что в отношении университета проводилось расследование в связи с "многочисленными нарушениями санкций".
Похоже, эта информация не вызвала никакой реакции в MBI, который продолжил совместные исследования не только после ужесточения санкций в 2016 году, но и после шестого, и пока последнего, северокорейского ядерного испытания в 2017 году.
Нарушения Германией санкционных мер ООН
На самом деле, исследователь MBI доктор Йоахим Херрман (Joachim Herrmann) опубликовал девять совместных работ с северокорейскими учеными в период с 2017 по 2020 год. Фурукава предполагает, что это сотрудничество "с большой вероятностью представляет собой нарушение Германией санкционных мер ООН".
Все девять работ посвящены фундаментальным исследованиям в области лазерных технологий, реальное применение которых не сразу становится очевидным. Но военные эксперты согласны: лазеры в значительной степени являются частью оружия будущего.
Йоахим Херрман работал с северокорейским физиком Им Сон Чжином. Как удалось выяснить DW, Им - один из немногих привилегированных ученых в Северной Корее, у которого есть адрес электронной почты и которому разрешено общаться с внешним миром - знак того, что ему доверяет северокорейский режим. В ответ на запрос DW северокорейский физик подтвердил, что с 2008 по 2010 год был приглашенным ученым в Институте нелинейной оптики и спектроскопии коротких импульсов имени Макса Борна в Берлине. А после этого? "У меня есть рабочий адрес электронной почты в Университете Ким Ир Сена", - написал Им. "Используя этот адрес электронной почты, мы общались и продолжали совместные работы".
Реальная угроза передачи информации
DW обсудила их последнюю совместную публикацию с десятью независимыми специалистами: шестью физиками и четырьмя экспертами по нераспространению ядерного оружия.
Мнения ученых-физиков разделились. Половина не увидела никакой опасности. Остальные могли представить себе потенциальное военное использование разработки в будущем.
Все четыре эксперта по нераспространению ядерного оружия были встревожены из-за рисков двойного назначения, что означает, что исследования могут иметь как гражданское, так и военное применение.
"Возможное военное применение передовых исследований, как известно, трудно обосновать, и очень просто отрицать или скрывать - но угроза передачи таких знаний представляет реальную опасность", - сообщил DW источник в ООН, попросивший об анонимности.
Кто виноват?
Доктор Йоахим Херрман отказался от интервью. Руководство MBI сообщило DW в письменном заявлении, что институт "не проводит никаких военных исследований, а исключительно гражданские фундаментальные исследования с лазерами". MBI также заявил, что ему ничего не известно об ужесточении санкций ООН: "Ни разу, например, мы не получали просьбы от министерства образования и исследований приостановить научные контакты с Северной Кореей".
Значит ли это, что виноваты немецкие политики? В поисках ответа DW встретилась с Кайем Герингом (Kai Gehring), возглавляющим комитет бундестага по образованию и исследованиям. "Есть обязательства с обеих сторон. И к тем представителям научного сообщества, которые не заметили, что против Северной Кореи действует режим всеобъемлющих санкций, у меня возникли бы вопросы о том, как это могло произойти", - сказал он.
С экспортными органами не консультируются
Свобода науки защищена конституцией Германии. Хотя правительство воздерживается от проведения "красных линий", ответственность за оценку опасности лежит на ученых. Если они сомневаются в возможности двойного назначения, им необходимо обратиться в органы экспортного контроля для проверки.
Исследователь MBI, очевидно, не видел никакой опасности, а его начальство узнало о сотрудничестве очень поздно. Поэтому никакой проверки не произошло. Санкции остались незамеченными.
Последняя совместная работа MBI с северокорейскими исследователями была опубликована в 2020 году, потому что, в конце концов, институт прекратил сотрудничество.
В ответ на вопрос о причинах, в MBI заявили DW: "Причиной этого стало растущее беспокойство дирекции по поводу роли Северной Кореи в международной политике. MBI не сотрудничает с представителями режима в Северной Корее и хотел бы избежать даже видимости такого сотрудничества".
Нужны ли научному сотрудничеству "красные линии"?
Санкции ООН могут работать только в том случае, если государства-члены вводят их в законодательство, доводят до сведения и обеспечивают их соблюдение. В данном случае Европейский Союз издал соответствующее постановление, которое является обязательным для Германии.
Несмотря на все это, никто в Германии не поставил под сомнение сотрудничество с MBI. Научный самоконтроль потерпел неудачу. Коммуникация всех вовлеченных сторон была недостаточной, хотя MBI как учреждение пользуется государственным финансированием.
Если такие сбои возможны в течение почти четырех лет даже в таком вопиющем случае, как с Северной Кореей, разумно предположить, что вся система имеет слабые места. Бывший сотрудник ООН Фурукава предлагает "гораздо более тесное сотрудничество между научным сообществом и органами национальной безопасности".
Немецкие законодатели все еще не хотят проводить для ученых "красные линии", хотя все сводится к важнейшему вопросу: где предел исследованиям в Германии, если автократические государства, такие как Северная Корея, Китай или Россия, могут их использовать?
Из-за агрессивной войны против Украины все немецкое научное сотрудничество с Россией было приостановлено. Научные обмены с Китаем является предметом жарких дебатов. Германия еще не нашла баланс между либеральными ценностями и интересами государственной безопасности в области науки.