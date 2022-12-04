Немецкий институт работал с КНДР несмотря на санкции

ООН запретила научное сотрудничество с КНДР, чтобы помешать Ким Чен Ыну модернизировать ядерное оружие. Расследование DW показало, что один из берлинских институтов продолжал работу, не обращая внимания на риски.

Северная Корея провела беспрецедентное количество испытаний баллистических ракет в 2022 году. Такие масштабы вызывают опасения, что идет подготовка к седьмому в истории страны тестированию ядерного оружия. Диктатор Ким Чен Ын хочет иметь больше оружия массового поражения (ОМП).

Чтобы не допустить расширения военных возможностей КНДР, что невозможно без научно-технического прогресса, Совет Безопасности ООН наложил запрет на академический обмен и передачу технологий Пхеньяну. Всего против Северной Кореи были введены девять пакетов санкций.

В Южной Корее с тревогой наблюдают за испытаниями ракет агрессивных соседей Фото: picture alliance/AP/Lee Jin-man

В ноябре 2016 года, после пятого ядерного испытания, проведенного коммунистическим режимом, ООН попросила страны-члены прекратить любое научное сотрудничество с Северной Кореей - кроме исключительных случаев, на которые требуется специальное разрешение.

Японский эксперт по разоружению Кацухиса Фурукава входил в состав группы экспертов ООН по Северной Корее с 2011 по 2016 год. Задача этого органа - следить за соблюдением выполнения санкций.

"Эти санкционные меры были введены в режим ООН на основе понимания того, что [Северная Корея] может получить связанные с ОМУ знания и информацию путем проведения фундаментальных или прикладных исследований в гражданской сфере", - рассказал он DW.

Совместные исследования с Университетом Ким Ир Сена

Но это осталось незамеченным в берлинском Институте Макса Борна, который специализируется на исследованиях в области гражданских лазеров. MBI, как его еще называют, продолжил сотрудничество, в основном с группой исследователей из Университета Ким Ир Сена в Пхеньяне.

Это элитный университет Северной Кореи. Его исследования имеют важнейшее значение для программ ядерного и баллистического оружия страны. Фурукава сообщил DW, что в отношении университета проводилось расследование в связи с "многочисленными нарушениями санкций".

Похоже, эта информация не вызвала никакой реакции в MBI, который продолжил совместные исследования не только после ужесточения санкций в 2016 году, но и после шестого, и пока последнего, северокорейского ядерного испытания в 2017 году.

Нарушения Германией санкционных мер ООН

На самом деле, исследователь MBI доктор Йоахим Херрман (Joachim Herrmann) опубликовал девять совместных работ с северокорейскими учеными в период с 2017 по 2020 год. Фурукава предполагает, что это сотрудничество "с большой вероятностью представляет собой нарушение Германией санкционных мер ООН".

Современная лазерная система ПРО на американском эсминце Фото: U.S. Navy/John F. Williams

Все девять работ посвящены фундаментальным исследованиям в области лазерных технологий, реальное применение которых не сразу становится очевидным. Но военные эксперты согласны: лазеры в значительной степени являются частью оружия будущего.

Йоахим Херрман работал с северокорейским физиком Им Сон Чжином. Как удалось выяснить DW, Им - один из немногих привилегированных ученых в Северной Корее, у которого есть адрес электронной почты и которому разрешено общаться с внешним миром - знак того, что ему доверяет северокорейский режим. В ответ на запрос DW северокорейский физик подтвердил, что с 2008 по 2010 год был приглашенным ученым в Институте нелинейной оптики и спектроскопии коротких импульсов имени Макса Борна в Берлине. А после этого? "У меня есть рабочий адрес электронной почты в Университете Ким Ир Сена", - написал Им. "Используя этот адрес электронной почты, мы общались и продолжали совместные работы".

Реальная угроза передачи информации

DW обсудила их последнюю совместную публикацию с десятью независимыми специалистами: шестью физиками и четырьмя экспертами по нераспространению ядерного оружия.

Мнения ученых-физиков разделились. Половина не увидела никакой опасности. Остальные могли представить себе потенциальное военное использование разработки в будущем.

Все четыре эксперта по нераспространению ядерного оружия были встревожены из-за рисков двойного назначения, что означает, что исследования могут иметь как гражданское, так и военное применение.

"Возможное военное применение передовых исследований, как известно, трудно обосновать, и очень просто отрицать или скрывать - но угроза передачи таких знаний представляет реальную опасность", - сообщил DW источник в ООН, попросивший об анонимности.

Кто виноват?

Доктор Йоахим Херрман отказался от интервью. Руководство MBI сообщило DW в письменном заявлении, что институт "не проводит никаких военных исследований, а исключительно гражданские фундаментальные исследования с лазерами". MBI также заявил, что ему ничего не известно об ужесточении санкций ООН: "Ни разу, например, мы не получали просьбы от министерства образования и исследований приостановить научные контакты с Северной Кореей".

Значит ли это, что виноваты немецкие политики? В поисках ответа DW встретилась с Кайем Герингом (Kai Gehring), возглавляющим комитет бундестага по образованию и исследованиям. "Есть обязательства с обеих сторон. И к тем представителям научного сообщества, которые не заметили, что против Северной Кореи действует режим всеобъемлющих санкций, у меня возникли бы вопросы о том, как это могло произойти", - сказал он.

С экспортными органами не консультируются

Свобода науки защищена конституцией Германии. Хотя правительство воздерживается от проведения "красных линий", ответственность за оценку опасности лежит на ученых. Если они сомневаются в возможности двойного назначения, им необходимо обратиться в органы экспортного контроля для проверки.

Исследователь MBI, очевидно, не видел никакой опасности, а его начальство узнало о сотрудничестве очень поздно. Поэтому никакой проверки не произошло. Санкции остались незамеченными.

Последняя совместная работа MBI с северокорейскими исследователями была опубликована в 2020 году, потому что, в конце концов, институт прекратил сотрудничество.

Ким Чен Ын во время посещения института, занимающегося ядерной программой КНДР Фото: Reuters/KCNA

В ответ на вопрос о причинах, в MBI заявили DW: "Причиной этого стало растущее беспокойство дирекции по поводу роли Северной Кореи в международной политике. MBI не сотрудничает с представителями режима в Северной Корее и хотел бы избежать даже видимости такого сотрудничества".

Нужны ли научному сотрудничеству "красные линии"?

Санкции ООН могут работать только в том случае, если государства-члены вводят их в законодательство, доводят до сведения и обеспечивают их соблюдение. В данном случае Европейский Союз издал соответствующее постановление, которое является обязательным для Германии.

Несмотря на все это, никто в Германии не поставил под сомнение сотрудничество с MBI. Научный самоконтроль потерпел неудачу. Коммуникация всех вовлеченных сторон была недостаточной, хотя MBI как учреждение пользуется государственным финансированием.

Если такие сбои возможны в течение почти четырех лет даже в таком вопиющем случае, как с Северной Кореей, разумно предположить, что вся система имеет слабые места. Бывший сотрудник ООН Фурукава предлагает "гораздо более тесное сотрудничество между научным сообществом и органами национальной безопасности".

Немецкие законодатели все еще не хотят проводить для ученых "красные линии", хотя все сводится к важнейшему вопросу: где предел исследованиям в Германии, если автократические государства, такие как Северная Корея, Китай или Россия, могут их использовать?

Из-за агрессивной войны против Украины все немецкое научное сотрудничество с Россией было приостановлено. Научные обмены с Китаем является предметом жарких дебатов. Германия еще не нашла баланс между либеральными ценностями и интересами государственной безопасности в области науки.

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