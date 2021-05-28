 Как Северная Корея использует для своей пропаганды имена вузов Германии | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 31.05.2021

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Мир

Как Северная Корея использует для своей пропаганды имена вузов Германии

Ведущий университет КНДР - имени Ким Ир Сена - может похвастаться наличием зарубежных вузов-партнеров, в том числе двух немецких. Некоторые из них, узнав об этом, в ужасе отрицают факт сотрудничества. Расследование DW.

Университет имени Ким Ир Сена в Пхеньяне

Университет имени Ким Ир Сена в Пхеньяне

Те, кому позволено учиться в Университете имени Ким Ир Сена в Пхеньяне, входят в академическую элиту Северной Кореи. Университет, названный в честь основателя государства, считается главной кузницей кадров для одной из самых изолированных стран мира. Вуз славится тем, что является альма-матер нынешнего правителя КНДР Ким Чен Ына - внука Ким Ир Сена.

Контакты Северной Кореи с внешним миром, и без того крайне ограниченные, в последние полтора года из-за пандемии коронавируса вообще сведены к минимуму. Это касается и университетов. Тем удивительнее то, что Университет имени Ким Ир Сена сообщает на своем англоязычном сайте, что имеет связи с несколькими десятками университетов-партнеров по всему миру, в том числе с двумя немецкими. Судя по всему, вуз смело включает во впечатляющий список прошлые, нынешние и предполагаемые партнерские отношения. Международный научный обмен "идет полным ходом", указывается на сайте.

Опровержения со стороны "университетов-партнеров"

Но некоторые из названных "университетов-партнеров" смотрят на это совсем иначе: они не хотят ассоциироваться с Северной Кореей. Как выяснила в ходе своего расследования DW, несколько вузов, включая знаменитый Берлинский университет имени Гумбольдта (Humboldt-Universität zu Berlin), всеми силами отбиваются от того, чтобы их называли университетами-партнерами, и делают все возможное, чтобы их названия были удалены из соответствующего раздела на сайте Университета имени Ким Ир Сена. Однако их просьбы в Пхеньяне не находят отклика, как и повторный запрос на сей счет, посланный в вуз от DW.

Скриншот с сайта Университета имени Ким Ир Сена с указанием вузов-партнеров

Скриншот с сайта Университета имени Ким Ир Сена с указанием вузов-партнеров

Риск передачи знаний Северной Корее

Позиция так называемых "университетов-партнеров" легко объяснима: научный обмен с Северной Кореей запрещен из-за санкций, введенных против нее Советом Безопасности ООН. Это сделано для предотвращения попадания в КНДР конфиденциальных знаний, которые режим третьего Кима мог бы использовать для производства оружия массового уничтожения. В этой связи вузы, которые приглашают ученых или студентов из Северной Кореи, могут нарушить строгие санкции ООН.

Даже доступа к интернету или библиотеке северных корейцев может быть достаточно, чтобы непреднамеренно раскрыть важную информацию, предупреждает специальный комитет Совета Безопасности ООН, созданный во исполнение резолюции Совбеза и следящий за соблюдением санкций в отношении Северной Кореи. Поэтому комитет по санкциям запросил комментарии у всех предполагаемых университетов-партнеров и опубликовал их ответы в начале марта в своем годовом отчете.

Университет Гумбольдта: "Сотрудничества нет"

В своем ответе Берлинский университет имени Гумбольдта заверил комитет Совбеза ООН, что у него нет никакого сотрудничества с ведущим северокорейским вузом. Так почему же он упомянут на сайте Университета имени Ким Ир Сена?

Пресс-секретарь Берлинского университета имени Гумбольдта Ханс-Кристоф Келлер (Hans-Christoph Keller) может только догадываться о причине: в период существования ГДР, то есть почти до конца 1990 года, между двумя университетами существовал договор о сотрудничестве. Возможно, он никогда не был официально расторгнут, заявил Келлер DW. И добавил, что Университет Гумбольдта теперь попытается убрать свое имя с сайта элитного северокорейского вуза.

Свободный университет Берлина: поездка в Пхеньян и ответный визит

Сложнее обстоит дело в случае Свободного университета Берлина (Freie Universität Berlin), в котором специальность "корееведение" в последние годы пользуется огромной популярностью. Руководитель соответствующего отделения профессор Ли Ын Чжун из Южной Кореи в сентябре 2018 года по приглашению Университета имени Ким Ир Сена в сопровождении нескольких коллег побывала в Пхеньяне. Небольшая делегация из Берлина вручила хозяевам письмо с декларацией о намерениях в отношении сотрудничества.

Студенты Университета имени Ким Ир Сена работают за компьютерами

Студенты Университета имени Ким Ир Сена не имеют дома доступа в интернет

Этим дело не ограничилось: в январе 2020 года группа из двенадцати студентов из Университета имени Ким Ир Сена, изучающих немецкий язык, посетила Свободный университет Берлина, чтобы углубить свои знания. Эксперты по КНДР предполагают, что это были были тщательно отобранные молодые люди из семей северокорейской элиты, лояльной режиму. Они находились в Берлине три недели, так что располагали достаточным временем, чтобы хорошо изучить принимавший их университет.

"Нет доступа к интернету"

Не нарушает ли этот визит действующие в отношении Пхеньяна санкции ООН? В любом случае в Свободном университете Берлина говорят, что в течение всего пребывания в вузе у студентов из Северной Кореи не было доступа к интернету. "Они не получали электронных устройств и выполняли домашнюю работу и другие задачи без них", - написали в университете в январе 2021 в ответе, направленном в комитет Совбеза ООН.

Cеверокорейские студенты в Свободном университете Берлина

Cеверокорейские студенты в Свободном университете Берлина

В нем также отмечается, что министерство иностранных дел Германии принимало непосредственное участие в подготовке визита студентов из Пхеньяна, а все расходы взяла на себя Северная Корея. Кроме того, упоминание Свободного университета Берлина  в качестве "университета-партнера" на сайте Университета Ким Ир Сена "вводит в заблуждение", поскольку официальный договор между двумя вузами так и не был подписан, подчеркивается в ответе берлинского вуза.

Свободный университет не нарушил резолюции ООН, сообщили DW эксперты из комитета по санкциям в отношении Северной Кореи. Берлинский вуз принял "разумные технические меры предосторожности", чтобы предотвратить передачу секретных ноу-хау во время пребывания в Берлине северокорейских студентов.

Под надзором надсмотрщиков из Северной Кореи

Катарина Ландграф

Катарина Ландграф

У Катарины Ландграф (Katharina Landgraf), председателя немецко-корейской группы бундестага, личные впечатления о визите студентов из КНДР. Депутат от ХДС приветствовала двенадцать молодых людей из Северной Кореи в ходе их посещения парламента ФРГ.

Ландграф до сих пор помнит ту напряженную атмосферу, которая царила во время встречи: молодые люди, за которыми постоянно наблюдали сопровождавшие их лица, вели себя "крайне осторожно". Их немецкий язык был очень хорош, но студенты не решались задавать вопросы и что-то обсуждать. "Это было очень удручающе", - посетовала Ландграф.

Престиж для Ким Чен Ына

Так имеет ли вообще смысл сотрудничество лучших немецких университетов с такой диктаторской страной как Северная Корея? Ландграф, которая бывала в КНДР, предупреждает, что в данном случае следует проявлять большую осторожность с любым видом научного обмена. Однако, по ее мнению, языковой обмен "в малых дозах" оправдан, так как мог бы "открыть маленькие окна в наш мир" для его участников.

Ким Чен Ын во время посещения университета, названного в честь его деда, сентябрь 2013 года

Ким Чен Ын во время посещения университета, названного в честь его деда, сентябрь 2013 года

При этом нужно также учитывать, что такие международные контакты повысят престиж режима Ким Чен Ына и будут использованы северокорейской пропагандой. "Для меня это часть стратегии, направленной на то, чтобы поднимать настроение людей и демонстрировать силу (властей КНДР. - Ред.) Пропагандируется или изображается определенная открытость миру", - добавляет Катарина Ландграф.

Северная Корея ищет признания

Международное признание - ценный актив для Северной Кореи. Изолированный от внешнего мира режим борется за это не только на политическом уровне. Но любая наивность в контактах с Пхеньяном непозволительна, предупреждает немецкий эксперт по Северной Корее, проживающий в Сеуле и пожелавший остаться неизвестным. По его выражению, за каждым "предложением о сотрудничестве стоят политические интересы государства". Однако западные университеты не хотят ради этого рисковать своим добрым именем.

В Чехии предполагаемое партнерство знаменитого Карлова университета в Праге и Университета имени Ким Ир Сена даже попало в поле зрения местных спецслужб. Именно они проинформировали ранее ничего не подозревавший чешский вуз, что его название значится на сайте Университета имени Ким Ир Сена среди его партнеров. Это произошло совсем недавно, рассказал DW представитель Карлова университета в начале мая.

Нужна помощь дипломатов?

Между тем, по его словам, у двух вузов нет никакого сотрудничества, поэтому Карлов университет официально попросил удалить информацию о нем с северокорейского сайта - пока безуспешно. Сейчас МИД Чехии "активно пытается" решить эту проблему.

Берлинский университет Гумбольдта хотел бы сделать то же самое. Если прямой контакт с Университетом имени Ким Ир Сена не даст результата, в вузе рассмотрят возможность обратиться за помощью в МИД Германии.

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  • Мост через реку Ялу, разделяющую Китай и КНДР.

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    Автор: Александра Ёлкина


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