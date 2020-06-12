КНДР в 2020 году могла продолжать разработку ядерной и ракетной программ

Северная Корея в нарушение международных договоренностей поддерживала и разрабатывала свои ядерную и ракетную программы в 2020 году, направив на эти цели около 300 млн долларов (248 млн евро), полученные в результате кибератак. Такое утверждение содержится в засекреченном докладе ООН, с которым удалось ознакомиться Reuters. Агентство приводит выдержки из отчета в понедельник, 8 февраля.

По версии независимых наблюдателей, Пхеньян "производил расщепляющиеся материалы, поддерживал ядерные объекты и модернизировал инфраструктуру баллистических ракет", продолжая искать технологии для этих программ за рубежом.

Администрация США пересмотрит подход к Северной Корее

Выдержки из доклада для Комитета Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР обнародованы менее, чем через 3 недели после занятия Джозефом Байденом поста президента США. Представитель американского Госдепартамента 8 февраля сказал, что администрация готовит обновленный подход в отношении Северной Кореи, консультируясь с союзниками по вопросу о "текущих вариантах оказания давления и возможностях для задействования дипломатии в дальнейшем".

Ким Чен Ын: США - главный враг Пхеньяна

Как отмечает Reuters, никакой реакции на материал агентства от представительства КНДР при ООН пока не последовало.

Выступая на съезде Трудовой партии Кореи за полторы недели до инаугурации нового президента США Джо Байдена, лидер КНДР Ким Чен Ын назвал США главным врагом Северной Кореи.

Как передавало 9 января южнокорейское новостное агентство Yonhap, в своем выступлении Ким также пообещал продолжить ядерное вооружение КНДР и объявил о завершении разработки проекта новой атомной подводной лодки.

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