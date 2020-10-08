Парад по-северокорейски: чем намерен удивить мир Ким Чен Ын

По центру Пхеньяна в субботу, 10 октября, промаршируют тысячи военнослужащих, за ними проследуют танки, артиллерийские и ракетные установки. Как и раньше, парад пройдет на заполненной массами площади Ким Ир Сена мимо трибуны, на которой будет восседать внук Кима, северокорейский диктатор Ким Чен Ын. В этот день КНДР отметит важный для себя праздник - 75-летие правящей Трудовой партии Кореи (ТПК). Согласно местным представлениям, это достойный повод для демонстрации военной силы и, вероятно, презентации нового оружия.

Спутниковые снимки, сделанные весной и летом нынешнего года, показывают обширные строительные работы как в самом центре столицы КНДР, так и в 10 километрах от нее на учебно-тренировочном полигоне, который используется для репетиции военных парадов. Здесь создана копия площади Ким Ир Сена, чтобы готовиться к парадам, подобным тому, что пройдет 10 октября.

"Полигон и копия пхеньянской площади есть уже давно", - говорит Дженни Таун, заместительница директора американской исследовательской организации 38North ("К северу от 38-й параллели"), которая специализируется на Северной Корее. По ее словам, подготовка к параду 10 октября началась, по всей видимости, в сентябре, на спутниковых снимках видны сотни машин и колонны солдат.

Репетиция парада на полигоне

Однако бурная активность на полигоне началась за несколько месяцев до этого, утверждают как сотрудники 38North, так и американского Центра стратегических и международных исследований и европейской неправительственной организации Open Nuclear Network (ONN), расположенной в Вене. Сделанные весной спутниковые снимки свидетельствуют о том, что за несколько недель там на пустом месте были построены здания, которые могут служить казармами для солдат, а рядом с ними гаражи для военной техники и складские помещения, говорит Дженни Таун.

По словам Чжеву Шина из ONN, в прошлом военную технику на полигоне размещали под временными навесами или в палатках. Однако недостатком такого решения для северокорейцев было то, что наблюдения со спутников позволяли определить, какую именно военную технику там использовали.

Новые гаражи и навесы, по оценкам наблюдателей, достаточно просторны, чтобы разместить в них пусковые установки для ракет. Там может поместиться и 22-метровая межконтинентальная ракета "Хвасон-15", которую КНДР успешно протестировала в ноябре 2017 года. Имея потенциальный радиус действия от 8500 до 13 тысяч километров, эта ракета способна достичь территории США.

Ким Чен Ын наблюдает за стартом ракеты

В конце сентября спутники зафиксировали на полигоне объект, который, по мнению экспертов, может оказаться ракетой на мобильной пусковой установке. Тем самым, по мнению Чжеву Шина, власти КНДР могут готовить "сюрприз" для парада 10 октября. Страна оказалась в непростых условиях в связи с пандемией коронавируса и природными катаклизмами, летом она пострадала от нескольких тайфунов. В этой ситуации власти могут "нуждаться в демонстрации силы как собственному населению, так и внешнему миру".

Военные парады по всем крупным праздникам

Военные парады в КНДР играют важную роль с момента создания северокорейского государства в 1948 году. Их проводят по случаю всех важных государственных праздников: в день независимости, в день создания армии и в день рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. Вооруженные силы имеют большое влияние в стране. По данным ЦРУ, они насчитывает около 1,2 млн солдат в стране с населением около 26 млн человек.

Военными парадами КНДР может демонстрировать силу и, в отличие от запусков ракет, не опасаться получить за это новые штрафные меры к уже имеющимся санкциям ООН, заявила DW бывшая консультант ЦРУ, эксперт по Северной Корее Чон Х. Пак.

Запуск северокорейской ракеты с подводной лодки

Так, к 105-летию со дня рождения Ким Ир Сена его внук продемонстрировал в апреле 2017 года сразу три новых ракеты средней дальности, среди них - "Пуккыксон-1", которая, как утверждают в Пхеньяне, стала первой успешно запущенной северокорейской ракетой с подводной лодки. В арсенале КНДР имеется ряд ракет малой, средней и большой дальности, некоторые из них могут нести ядерные боеголовки.

Эксперты в ожидании премьеры новой ракеты

Теперь наблюдатели ждут возможной премьеры на параде 10 октября. Выступая на заседании политбюро ТПК в апреле 2019 года, Ким Чен Ын говорил о "новом стратегическом оружии", которого мир до сих пор не видел. Что он имел в виду? По мнению Чон Х. Пак, речь может идти о прорыве северокорейцев в создании ракет c твердотопливным двигателем. Большое преимущество таких ракет состоит в том, что их можно транспортировать в заправленном состоянии. Поэтому они более мобильны и могут быть быстрее приведены в боевую готовность, чем ракеты, которые нужно заправлять жидким топливом перед запуском.

Спутниковые снимки верфи для подводной лодки

Чон Х. Пак не исключает также, что под новым стратегическим оружием Ким Чен Ын мог подразумевать баллистическую ракету, запускаемую с подводной лодки. Подводная лодка класса Sinpo-C, откуда можно осуществить такой запуск, строится на верфи Синпо на восточном побережье Северной Кореи с 2017 года. По словам Дженни Таун, это престижный проект северокорейских властей. "Подводная лодка класса Sinpo - единственная в КНДР, которая способна нести и запускать баллистические ракеты", - говорит Таун. Однако данных о том, как далеко продвинулись работы по созданию субмарины, у внешних наблюдателей нет.

Напряженность в отношениях между КНДР и США

Одной из причин, по которой Пхеньян захочет продемонстрировать силу, являются напряженные отношения с Вашингтоном. Их резкое ухудшение произошло после провального второго саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына во вьетнамском Ханое в январе 2019 года. Госсекретарь США Майк Помпео летом нынешнего года заявил о готовности возобновить диалог, однако получил однозначный ответ из Пхеньяна. В заявлении государственному агентству ЦТАК сестра северокорейского правителя Ким Ё Чжон назвала шанс на новую встречу в верхах "как маловероятный", поскольку КНДР не получит от нее "никакой пользы" в отличие от США.

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