КНДР на фоне пандемии покинуло большинство дипломатов

Северную Корею на фоне пандемии коронавируса покинуло большинство персонала иностранных посольств и международных гуманитарных организаций, в стране осталось менее 290 иностранных представителей, закрыто большинство посольств, сообщило посольство РФ в Пхеньяне на своей странице в Facebook в четверг, 1 апреля.

"Сегодня закончился двухнедельный карантин, который 38 иностранных граждан, выехавших из Пхеньяна 18 марта, проходили в одной из гостиниц китайского пограничного города Даньдуна. Теперь их путь лежит в Пекин или Шанхай, а далее - самолетом в свои страны", - говорится в сообщении.

"Уже трудно сказать, каким по счету это был коллективный выезд сотрудников дипломатических миссий из КНДР. Ясно одно - он, к сожалению, не последний, исход иностранцев отсюда продолжится. Хотя их здесь в настоящее время и так почти не осталось - всего менее 290 человек", - отмечается далее.

Закрытые посольства

В посольстве РФ в КНДР объяснили происходящее тем, что "далеко не каждый может выдержать беспрецедентные по своей строгости тотальные ограничения, острейший дефицит необходимых товаров, в том числе лекарств, отсутствие возможности решать проблемы со здоровьем".

В Северной Корее уже временно закрыты посольства Германии, Великобритании, Италии, Швеции, Швейцарии, Франции, Польши, Чехии, Бразилии, Венесуэлы, Нигерии и Пакистана, уехал весь иностранный персонал международных гуманитарных организаций.

"Свои государства сейчас здесь представляют только 9 послов и четыре временных поверенных в делах, причем персонал большинства еще функционирующих здесь посольств сокращен до минимума", - говорится в сообщении посольства РФ в КНДР. При этом отмечается, что российская дипмиссия в Пхеньяне продолжает работу.

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