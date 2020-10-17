Новый пропагандистский стиль в КНДР: что стоит за слезами Ким Чен Ына

По официальным данным, ни один житель Северной Кореи не заразился коронавирусом. Однако факт пандемии и обрушившиеся в последние месяцы на КНДР стихийные бедствия побудили лидера страны Ким Чен Ына публично проявить человечность. В ночь на 10 октября, во время выступления на параде по случаю 75-летия Трудовой партии Кореи (ТПК), на его глазах навернулись слезы. Это произошло, когда северокорейский диктатор поблагодарил военнослужащих за их работу по ликвидации последствий тайфунов и наводнений и признал, что не всегда оправдывал оказанное ему народом доверие, "высокое, как небо, и глубокое, как море". "Мне очень жаль", - цитирует его южнокорейское издание Korea Times.

Эмоциональное выступление и извинения Ким Чен Ына внесли неожиданный оттенок в военный парад и демонстрацию на нем двух новейших межконтинентальных баллистических ракет, несколько смягчив впечатление от показа военной мощи, адресованного зарубежным странам. Однако некоторые аналитики, специализирующиеся на Северной Корее, говорят о тщательной инсценировке выступления Ким Чены Ыны, которое, по их мнению, отражает общий перелом в северокорейском пропагандистском дискурсе.

В отличие от своего отца и деда, третий Ким больше не позволяет изображать себя богоподобным отцом нации - он выбирает образ традиционного политика, сочувствующего своему народу. "Речь на параде укрепила имидж Кима как компетентного, харизматичного вождя, не лишенного человечности", - констатирует эксперт по Северной Корее Ли Мин Ён Рэйчел.

Попытки создать новый имидж КНДР

Нэнси Сноу из Киотского университета зарубежных исследований, занимающаяся изучением пропаганды, считает, что власти в Пхеньяне, беря на вооружение новый стиль, преследует те же цели, что и прежде. "Северная Корея стремится к престижу и защищает честь нации", - указывает Сноу.

КНДР нравится показывать свою военную мощь. Новая МБР на параде в Пхеньяне, 10 октября

Для этого, по ее словам, руководство КНДР использует различные методы - от демонстрации ядерного оружия до дозированных проявлений открытости, как это произошло, например, на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, когда можно было наблюдать некоторое потепление отношений между Южной Кореей и КНДР.

"Тактическое изменение состоит в том, чтобы показать открытость, создать впечатление, что этот человек похож на нас", - объясняет Сноу последнее выступление северокорейского лидера. Таким способом КНДР хочет показать, что достойна места за международным столом, полагает эксперт.

Западная поп-культура и ростки капитализма в КНДР

На самом деле, отмечают аналитики, государственная пропаганда, следуя желанию Ким Чен Ына, уже достаточно давно была нацелена на то, чтобы представить его и рядовых северных корейцев современными и открытыми миру людьми. Вскоре после прихода молодого лидера к власти, около девяти лет назад, его показали по государственному телевидению во время выступления местной, состоящей только из девушек группы Moranbong.

Северокорейское новостное агентство KCNA любит публиковать подобные снимки

Вместо того, чтобы петь хвалебные оды вождю, группа исполнила основную музыкальную тему из фильмов про Рокки. При этом на сцену вышли люди в нарядах Микки и Минни-Маус. Сам третий Ким часто носит европейский костюм и галстук вместо френча в стиле Мао, а выступая с новогодним обращением, предпочитает неформальную обстановку - уютное кресло в своем рабочем кабинете.

Построенные при нем престижные объекты - высотные жилые дома, больницы, парки развлечений, аквариумы и горнолыжные курорты - призваны удовлетворить страстное желание северокорейского среднего и высшего класса, куда входят партработники и высокопоставленные военные, жить так, как люди их положения живут в Китае или в Южной Корее.

По этой же причине нынешний режим терпит частные рынки, где можно купить зарубежные брендовые товары, и продвигает государственные дома торговли и супермаркеты, а также получастные рестораны. Символом новой эпохи многие северокорейцы сочли и переход на смартфоны - даже в том случае, если у них нет доступа к глобальному интернету.

Пропаганда КНДР в социальных сетях

Пропаганда с таким же энтузиазмом продвигает новый образ Северной Кореи сообщениями о новых образцовых проектах, с каким раньше сообщалось о строительстве плотин, заводов по производству стали и автомагистралей. При этом правительственный аппарат уже какое-то время использует и социальные сети.

Все реже на телеэкране появляется легендарная ведущая новостей, Герой труда Ли Чхун Хи, в национальном корейском костюме читающая сообщения голосом, переполненным чувств. Тем временем ведущая Youtube-канала Ун А в удобной одежде свободного покроя бегает по супермаркету с заполненными товарами полками и пытается, интервьюируя покупателей, доказать, что санкции ООН не привели к дефициту продуктов в КНДР.

Ее видео и фото из пхеньянских пиццерий вытесняют в соцсетях снимки с военных парадов и распространяются за рубежом, прежде всего, через китайские мессенджеры. У экспертов по Северной Корее нет единого мнения о воздействии на другие страны этого нового создаваемого имиджа КНДР. "Запад не устоял перед атакой обаянием со стороны Северной Кореи, для этого было достаточно всего лишь улыбки сестры Ким Чен Ына", - замечает Нэнси Сноу.

Мартин Уильямс, эксперт по Северной Корее из американского Центра Стимсона, называет новый стиль северокорейского руководства "примечательным", однако при этом сохраняет скепсис. "В действительности мы видим только жизнь богачей из Пхеньяна, у которых хватает еды", - указывает Уильямс. Роза Парк из вашингтонского Комитета по правам человека в Северной Корее также в данном случае настроена критически: "В этих видеороликах много деталей из повседневной жизни, но это все еще пропаганда".

Пир во время коронавируса

В любом случае перед северокорейским агитпропом стоит все та же непростая задача - скрыть ошибки и упущения руководства страны в то время, как в нее просачивается все больше информации из-за рубежа. Одним из таких вызовов стало строительство ударными темпами новой больницы в Пхеньяне.

Встреча Ким Чен Ына с Дональдом Трампом дала мощный импульс северокорейской пропаганде

Весной Ким Чен Ын публично потребовал, чтобы больницу возвели за 200 дней и завершили объект как раз к празднованию 75-летия ТПК 10 октября. Государственные СМИ старательно освещали ход строительства. Однако к указанному сроку закончен был только фасад здания. Фотографий внутреннего убранства больницы до сих пор не представлено, пишут аналитики сайта 38north.org, специализирующегося на северокорейской проблематике.

В результате накануне празднования юбилея ТПК официальные отчеты все больше фокусировали внимание на усилиях, прилагаемых армией и партией для ликвидации последствий природных катастроф. Тем самым руководство КНДР попыталось сохранить лицо, подчеркивало южнокорейское новостное агентство Yonhap. А лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в своем выступлении на параде сделал акцент на устранении последствий наводнений и тайфунов, а о новой больнице не обмолвился и словом.

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