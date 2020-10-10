Северная Корея показала на параде "ракету-монстра"

Северная Корея показала на военном параде в Пхеньяне, приуроченном к 75-летию основания Трудовой партии Кореи (ТПК), "новые стратегические виды вооружений", включая межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) мобильного базирования. Об этом в субботу, 10 октября, сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Как уточняет агентство Reuters,МБР была установлена на 11-осном транспортере и, по всей видимости, может считаться одной из крупнейших в мире, если будет введена в строй.

"Эта ракета - монстр", - заявила Мелисса Ханхам, заместитель директора Open Nuclear Network - базирующейся в австрийской Вене независимой неправительственной организации, занимающейся снижением рисков по применению ядерного оружия.

Кроме того, по данным Reuters, также продемонстрирована была "Хвасон-15" с расчетной дальностью 12874 км - максимальной для когда-либо испытанных КНДР ракет. Наконец, по мнению южнокорейских экспертов, была показана ракета "Пуккыксон-4А", пуск которой возможно осуществлять с подводных лодок.

Ким Чен Ын: В КНДР нет умерших от COVID-19

Как уточнило северокорейское агентство ЦТАК,в параде на площади Ким Ир Сена принял участие верховный главнокомандующий ВС, северокорейский лидер Ким Чен Ын. "С самого начала нынешнего года каждый день, каждый шаг был действительно труден и тяжел из-за непредвиденных огромных вызовов", - отметил Ким в своей речи. При этом он выступил с утверждением, что, несмотря на трудности, в стране "нет ни одной жертвы злокачественного вируса". Музыканты сводного военного оркестра несколько раз перестраивались в ходе парада таким образом, что их строй складывался в числа и слова: 10.10, 1945, 2020 и бэксын (непобедимость. - Ред.).

Переговоры об атомной программе Пхеньяна зашли в тупик

Ранее сообщалось, что Северная Корея достигла определенных успехов в своей военной атомной программе и может обладать "небольшими ядерными устройствами", которые могут использоваться в боеголовках баллистических ракет. По данным авторов конфиденциального доклада ООН, "КНДР продолжает свою ядерную программу, в том числе производство обогащенного урана и строительство экспериментального легководного реактора".

Переговоры между США и КНДР об атомной программе Пхеньяна находятся в тупике со времени провального саммита между лидерами двух стран Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном в феврале 2019 года во Вьетнаме. Первый замглавы МИД КНДР Чвэ Сон Хи обвинила Вашингтон в попытке использовать диалог с Пхеньяном лишь как инструмент для урегулирования внутриамериканского "политического кризиса". Она указала, что не видит необходимости в том, чтобы садиться с США за стол переговоров.

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