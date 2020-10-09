 Южная Корея сообщила о проведении военного парада в КНДР | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.10.2020

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Мир

Южная Корея сообщила о проведении военного парада в КНДР

По данным южнокорейских военных, в мероприятии на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне участвовало большое число людей и много военной техники. Это мог быть парад по случаю 75-летия Трудовой партии Кореи.

Военный парад в Пхеньяне, 10 октября 2020 года

Военный парад в Пхеньяне

По данным вооруженных сил Южной Кореи, в Пхеньяне состоялся военный парад. У Сеула имеются данные о том, что в параде ранним утром в субботу, 10 октября, на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне участвовало большое число военных и много военной техники, сообщил генеральный штаб Республики Корея.

Как указывается далее, спецслужбы Южной Кореи и США проанализировали информацию о мероприятии, "включая возможность того, что это могло быть центральным мероприятием" торжеств в КНДР по случаю 75-летней годовщины создания Трудовой партии Кореи. Также речь могла идти о репетиции главного парада.

В Сеуле ожидают демонстрации во время военного парада новой межконтинентальной баллистической ракеты или другого ядерного оружия КНДР. Между тем из Пхеньяна не поступало никаких сообщений о проведении военного парада.

Переговоры об атомной программе Пхеньяна зашли в тупик

Ранее сообщалось, что Северная Корея достигла определенных успехов в своей военной атомной программе и может обладать "небольшими ядерными устройствами", которые могут использоваться в боеголовках баллистических ракет. По данным авторов конфиденциального доклада ООН, "КНДР продолжает свою ядерную программу, в том числе производство обогащенного урана и строительство экспериментального легководного реактора".

Переговоры между США и КНДР об атомной программе Пхеньяна находятся в тупике со времени провального саммита между лидерами двух стран Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном в феврале 2019 года во Вьетнаме. Первый замглавы МИД КНДР Чвэ Сон Хи обвинила Вашингтон в попытке использовать диалог с Пхеньяном лишь как инструмент для урегулирования внутриамериканского "политического кризиса". Она указала, что не видит необходимости в том, чтобы садиться с США за стол переговоров.

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    Молодые люди отдыхают - пусть даже без пива и в униформе, как эти девушки в Северной Корее. Фотографии Фаччо показывают людей с непринужденными лицами, без масок, которые они приучены "надевать" в официальной обстановке, говорится в аннотации к венской выставке фотографа.

  • Танцующие люди в КНДР и Южной Корее

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  • Памятники в Северной и Южной Кореях

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    Две монументальных скульптуры: слева - основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне и справа - в Сеуле короля Седжона, правившего в Корее в первой половине XV века.

  • Уличные музыканты в Пхеньяне и Сеуле

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    Звуки большого города

    А слушает ли кто? Уличные музыканты выглядят потерянными на фоне большого города - как в Пхеньяне, так и в Сеуле.

  • Женщины в традиционных корейских нарядах

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    Фотограф рассказывает: "Мой северокорейский гид согласился с половиной моих предложений, за это я сделал половину снимков по его указанию". Один из них - фото женщины (справа) в здании парламента КНДР. Но и здесь в выражении ее лица есть что-то особенное.

  • Молодожены в КНДР и Южной Корее

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    Два снимка с изображением важного момента в жизни двух человек. Невеста на свадьбе в Северной Корее носит более традиционный наряд, чем южно-корейская девушка.

  • Военные с девушками в КНДР и Южной Корее

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    Жизнь военных в непривычном ракурсе

    Обычно на фото с военными мотивами из Кореи изображены вооруженные до зубов солдаты во время маневров или скучающие пограничники на посту. Эти военные показаны в неслужебной обстановке.

    Автор: Фабиан Кретчмер, Сергей Гуща


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