 Ким Чен Ын избран генсеком Трудовой партии Кореи | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.01.2021

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Мир

Ким Чен Ын избран генсеком Трудовой партии Кореи

До избрания на пост генсека Трудовой партии Северной Кореи Ким Чен Ын занимал должность председателя этой партии.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на съезде Трудовой партии в Пхеньяне, 6 января 2021 года

Ким Чен Ын на съезде Трудовой партии Северной Кореи в Пхеньяне

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын был избран на пост генерального секретаря правящей Трудовой партии (ТПК), сообщает в ночь на понедельник, 11 января, северокорейское информагентство ЦТАК. До этого политик занимал должность председателя этой партии. Ранее на шестидневной сессии восьмого съезда партии в Пхеньяне было принято решение переименовать ее Исполнительный политический совет в секретариат.

Должность генсекретаря ТПК занимали сначала основатель КНДР Ким Ир Сен, а затем его сын Ким Чен Ир. После смерти Ким Чен Ира в 2011 году его сын Ким Чен Ын занимал пост первого секретаря ЦК ТПК, а с 2016 года, когда секретариат был упразднен, он стал председателем Исполнительного политического совета партии. Теперь совет вновь переименован в секретариат, а лидер КНДР стал генеральным секретарем.

Отношения Северной Кореи с США, Россией и Китаем

9 января северокорейский лидер заявил на съезде партии, что не намерен отступать от политики конфронтации в отношении США и назвал это государство "самым большим врагом" КНДР и "главным препятствием на пути инновационного развития" его страны. Что касается России, то с ней, по словам Ким Чен Ына, так же, как и с Китаем, Пхеньян намерен развивать двусторонние отношения.

В ходе того же выступления политик сообщил, что собирается продолжить наращивать ядерный потенциал Северной Кореи и объявил о завершении разработки проекта новой атомной подводной лодки.

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    Ракеты и бомбы Северной Кореи

    Ракетные запуски в КНДР в последние годы заметно участились. Пхеньян испытывает баллистические ракеты вопреки резолюциям ООН и постепенно ужесточающимся санкциям. Эксперты даже не исключают начала военных действий на Корейском полуострове.

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    Начало - во времена позднего Ким Ир Сена

    Хотя количество ракетных испытаний выросло именно в последние четыре года, первые из них были проведены еще в 1984 году - при тогдашнем северокорейском лидере Ким Ир Сене. По данным Nuclear Threat Initiative, за последние 10 лет его правления КНДР провела 15 испытаний, причем с 1986 по 1989 годы включительно запусков не было.

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    Ким Чен Ир: начало ядерных испытаний

    Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена, возглавивший страну в июле 1994 года, также не остался в стороне. За 17 лет его правления были проведены 16 ракетных испытаний, хотя почти все они пришлись на два года - 2006-й (7 пусков) и 2009-й (8). Это меньше, чем за первые 8 месяцев 2017 года. Однако именно на правление Ким Чен Ира пришлись два первых испытания Пхеньяном ядерного оружия - в 2006 и 2009 годах.

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    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Ким Чен Ын: небывалая активность

    При сыне и внуке прежних правителей активность КНДР в ракетной сфере достигла небывалого уровня. За 6 лет Пхеньян осуществил уже 84 запуска баллистических ракет. Не все из них были удачными, в ряде случаев ракеты взрывались на старте или в полете.

  • Южнокорейское телевидение демонстрирует расстояние от КНДР до Гуама

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    В сторону Гуама

    В начале августа 2017 года появились сообщения, что армия Северной Кореи разрабатывает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении военной базы США на острове Гуам в Тихом океане. Реакция президента США Дональда Трампа была предсказуемо жесткой и угрожающей.

  • Ракетный запуск КНДР, фото рапространено 30 августа 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Над территорией Японии

    29 августа 2017 года КНДР произвела очередные испытания, причем на этот раз ракета пролетела над территорией Японии - островом Хоккайдо. Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты в сторону Японии является подготовкой к войне в Тихом океане.

  • Лидер КНДР Ким Чем Ын (второй справа) осматривает теромоядерную боеголовку, сентябрь 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Шестой ядерный

    Через несколько дней после запуска ракеты над Японией КНДР объявила, что успешно провела испытание ядерного оружия, уточнив, что речь идет о водородной бомбе. Этот был уже шестой подземный ядерный взрыв, проведенный Пхеньяном. Эксперты оценили мощность бомбы примерно в 100 килотонн.

  • Заседание Совбеза ООН по северокорейскому вопросу, 4 сентября 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Заседания и осуждающие заявления

    Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.

    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 11:49

Термоядерная угроза из Северной Кореи: чем отличается водородная бомба от атомной - DW Новости

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