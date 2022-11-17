Северная Корея провела новые ракетные испытания

Резолюции ООН запрещают КНДР испытывать баллистические ракеты любой дальности, способные нести ядерный заряд. Однако с начала года она провела уже более 50 таких тестов.

Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в Японское море, сообщает агентство "Ренхап" в четверг, 17 ноября, со ссылкой на южнокорейских военных. Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи заявил, что ракета пролетела около 240 км, достигнув наивысшей точки около 45 км.

Испытания, проведенные КНДР, подтвердило и министерство обороны Японии. Предполагается, что ракета упала в водах к востоку от Корейского полуострова.

Запуск ракет нарушает резолюции ООН

"Серийные запуски северокорейских баллистических ракет являются актами серьезной провокации, которые подрывают мир и стабильность не только на Корейском полуострове, но и в международном сообществе, а также явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении южнокорейских военных.

Резолюции ООН запрещают Северной Корее испытывать баллистические ракеты любой дальности, способные нести ядерный заряд. Однако с начала года Пхеньян провел уже более 50 таких испытаний. Последний раз баллистическая ракета малой дальности была запущена им 9 ноября.

Незадолго до запуска ракеты глава МИД КНДР Чхве Сон Хэ предупредила, что Северная Корея ответит прямо пропорционально на политику США по укреплению расширенного сдерживания КНДР и военную активность Вашингтона и его союзников в регионе.

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