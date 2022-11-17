  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Запуск северокорейской ракеты (фото из архива)
Запуск северокорейской ракеты (фото из архива)Фото: KCNA via REUTERS
ПолитикаСеверная Корея

Северная Корея провела новые ракетные испытания

Вадим Шаталин
23 мин. назад

Резолюции ООН запрещают КНДР испытывать баллистические ракеты любой дальности, способные нести ядерный заряд. Однако с начала года она провела уже более 50 таких тестов.

https://p.dw.com/p/4JdOl

Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в Японское море, сообщает агентство "Ренхап" в четверг, 17 ноября, со ссылкой на южнокорейских военных. Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи заявил, что ракета пролетела около 240 км, достигнув наивысшей точки около 45 км.

Испытания, проведенные КНДР, подтвердило и министерство обороны Японии. Предполагается, что ракета упала в водах к востоку от Корейского полуострова.

Запуск ракет нарушает резолюции ООН

"Серийные запуски северокорейских баллистических ракет являются актами серьезной провокации, которые подрывают мир и стабильность не только на Корейском полуострове, но и в международном сообществе, а также явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении южнокорейских военных.

Резолюции ООН запрещают Северной Корее испытывать баллистические ракеты любой дальности, способные нести ядерный заряд. Однако с начала года Пхеньян провел уже  более 50 таких испытаний. Последний раз баллистическая ракета малой дальности была запущена им 9 ноября.

Незадолго до запуска ракеты глава МИД КНДР Чхве Сон Хэ предупредила, что Северная Корея ответит прямо пропорционально на политику США по укреплению расширенного сдерживания КНДР и военную активность Вашингтона и его союзников в регионе.

Смотрите также:

Туристический рай в Северной Корее: пляжи и ракеты

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Какие санкции введены против Северной Кореи? (12.09.2017)

Какие санкции введены против Северной Кореи? (12.09.2017)

Совбез ООН по традиции ввел новые штрафные меры против КНДР. Однако до сих пор санкции никак не подействовали на действия режима.
Политика12 сентября 2017 г.00:57 мин.
external

Саммит РФ-КНДР: громкие слова без конкретики? (25.04.2019)

Саммит РФ-КНДР: громкие слова без конкретики? (25.04.2019)

Москва вряд ли сможет существенно помочь процессу денуклеаризации Корейского полуострова, поскольку не обладает необходимым влиянием на Пхеньян, считают западные эксперты.
Политика25 апреля 2019 г.02:26 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

На месте падения ракеты в Польше

Падение ракет в Польше: что говорят Воздушные силы Украины

Конфликты14 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт

Главе Минобороны ФРГ аукнулся полет с сыном на курорт

Главе Минобороны ФРГ аукнулся полет с сыном на курорт

Правосудие и закон14 ч. назад
Женщина держит в руках плакат с надписью "На Окрестина пытки и смерть", на котором красные пятна

Польский адвокат: Я хочу довести дела до приговора Лукашенко

Польский адвокат: Я хочу довести дела до приговора Лукашенко

Правосудие и закон16 ноября 2022 г.
Пожарный на месте катастрофы MH17 в Донбассе, 17 июля 2014 года

Приговор по делу MH17: самое важное о судебном процессе

Приговор по делу MH17: самое важное о судебном процессе

Правосудие и закон16 ноября 2022 г.
Символическая акция протеста против "войны Путина" перед штаб-квартирой Wintershall Dea в Касселе 10.11.2022

Фирмы из ФРГ Wintershall Dea и Knauf снабжают армию РФ?

Фирмы из ФРГ Wintershall Dea и Knauf снабжают армию РФ?

Экономика и бизнес16 ноября 2022 г.
Морские учения в Швеции (фото из архива)

Война в Украине: как Евросоюз повышает свою боеготовность

Война в Украине: как Евросоюз повышает свою боеготовность

Конфликты15 ноября 2022 г.
Ukraine Kieg mit Russland Raketen auf Kiew

Обстрелы Киева и девяти областей: события 265-го дня войны

Обстрелы Киева и девяти областей: события 265-го дня войны

Конфликты15 ноября 2022 г.
На главную страницу