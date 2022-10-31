Южная Корея и США начали крупномасштабные учения ВВС

Южная Корея и США начали совместные учения после в ответ на ракетные пуски КНДР. В маневрах примут участие тысячи военнослужащих и сотни самолетов, в том числе истребители-невидимки с технологией стелс.

США и Южная Корея начали крупномасштабные совместные военно-воздушные учения в небе над Корейским полуостровом с участием 240 боевых самолетов, включая усовершенствованные малозаметные истребители-бомбардировщики F-35 с технологией стелс. Об этом в понедельник, 31 октября, пишет южнокорейское агентство "Ренхап".

Как сообщается, в рамках маневров "Бдительный шторм" запланированы около 1600 боевых вылетов. По словам союзников, такая подготовка необходима для противодействия потенциальной угрозе со стороны Северной Кореи, которая в этом году устроила рекордное количество ракетных пусков. Кроме того, Сеул опасается, что Пхеньян вскоре может провести ядерные испытания.

Как сообщили ранее в командовании Тихоокеанских военно-воздушных сил США, в учениях также примут участие тысячи корейских и американских военнослужащих. Кроме того, 33-я эскадрилья Королевских ВВС Австралии направит в Южную Корею самолет-заправщик KC-30A. Маневры продлятся до пятницы, 4 ноября.

В Южной Корее не исключают, что КНДР в ответ на учения союзников тоже может попытаться продемонстрировать свою огневую мощь, запустив баллистические ракеты.

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