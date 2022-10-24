  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Инцидент в пограничном регионе между Южной и Северной Кореей
Инцидент в пограничном регионе между Южной и Северной КореейФото: Ahn Young-joon/AP Photo/picture alliance
ПолитикаЮжная Корея

Южная Корея и КНДР обменялись предупредительными выстрелами

Сергей Ромашенко
30 мин. назад

По сообщению Сеула, Южная Корея выдворила из пограничного региона торговое судно КНДР. В ответ Северная Корея выпустила десять артиллерийских снарядов.

https://p.dw.com/p/4IaWv

Южная и Северная Корея обменялись предупредительными выстрелами в спорном пограничном регионе возле побережья Корейского полуострова. По сообщению министерства обороны в Сеуле, войска Южной Кореи перед рассветом в понедельник, 24 октября, с помощью предупредительных выстрелов выдворили из района к югу от демаркационной линии северокорейское торговое судно. В ответ КНДР выпустила артиллерийские снаряды по буферной зоне в Желтом море. Тем самым КНДР нарушила договор от 2018 года о разрядке напряженности, указали в Сеуле.

Со своей стороны военное руководство КНДР обвинило Южную Корею в нарушении северокорейской границы. По сообщению Генштаба в Пхеньяне, на подконтрольную КНДР территорию вторгся южнокорейский военный катер под предлогом операции против неопознанного судна, но Северная Корея в ответ выпустила десять снарядов, "послав тем самым серьезное предупреждение врагу".

Обострение конфликта на Корейском полуострове

Северная Корея не признает Северную разграничительную линию (NLL) возле побережья Корейского полуострова. Эта линия была установлена в одностороннем порядке командованием сил ООН после войны в Корее 1950-53 годов с целью предотвратить боестолкновения между двумя корейскими государствами.

Нынешний пограничный инцидент произошел на фоне заметного усиления напряженности в регионе. КНДР в последнее время необычно часто испытывает баллистические ракеты и недавно провела артиллерийские стрельбы вдоль границ на восточном и западном побережьях Корейского полуострова. В то же время Южная Корея на прошлой неделе начала ежегодные военные учения для предотвращения угрозы из КНДР.

Смотрите также:

Первая леди северокорейских новостей (07.09.2017)

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Южная Корея по-прежнему верит в дипломатию (06.09.2017)

Южная Корея по-прежнему верит в дипломатию (06.09.2017)

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пока отказывается размещать в стране атомное вооружение США, несмотря на оказываемое на него давление.
Политика6 сентября 2017 г.01:54 мин.
external

Эксцентричный Трамп признавался в любви к Ким Чен Ыну: боятся ли в Южной Корее сближения США с КНДР?

Эксцентричный Трамп признавался в любви к Ким Чен Ыну: боятся ли в Южной Корее сближения США с КНДР?

На вопросы DW ответила министр иностранных дел Республики Корея Кан Кён Хва. И это не просто интервью, а настоящий Hard Talk. Ведь ведущая программы Conflict Zone Сара Келли задает только острые вопросы.
Политика27 мая 2020 г.26:06 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Белорусские военнослужащие с автоматами в руках на учениях, март 2022 года

Генштаб ВСУ: Есть угроза ударов по Украине из Беларуси

Конфликты1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Участница пророссийского автопробега в Берлине 22.10.22

Автопробег с флагами РФ и "референдум": протесты в Берлине

Автопробег с флагами РФ и "референдум": протесты в Берлине

Политика22 октября 2022 г.
Рижская конференция

Какой будет Россия без Путина? Итоги Рижской конференции

Какой будет Россия без Путина? Итоги Рижской конференции

Конфликты22 октября 2022 г.
Женщина проверяет, есть ли свет

Энергетический фронт: как украинцы экономят электроэнергию

Энергетический фронт: как украинцы экономят электроэнергию

Конфликты22 октября 2022 г.
Участники саммита Евросоюза в Брюсселе 20-21 октября 2022 года

Что говорили об Украине на саммите Евросоюза

Что говорили об Украине на саммите Евросоюза

Конфликты21 октября 2022 г.
Участники Рижской конференции обсуждали вопросы безопасности

Лучшая инвестиция в Украину - оружие: конференция в Риге

Лучшая инвестиция в Украину - оружие: конференция в Риге

Конфликты21 октября 2022 г.
Teaser Resp Nowosti Show

Обстрел Антоновского моста. Военная техника в Беларуси.

Обстрел Антоновского моста. Военная техника в Беларуси.

Политика21 октября 2022 г.60:05 мин.
На главную страницу