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Ракетные испытания КНДР (фото из архива) Фото: KCNA via REUTERS
ПолитикаСеверная Корея

КНДР запустила несколько ракет в сторону Японского моря

Анна Неверова
1 ч. назад

В Южной Корее власти призвали отправиться в укрытия жителей острова Уллындо в свете новых ракетных пусков КНДР. В Японии премьер Кисида намерен созвать заседание Совета национальной безопасности.

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Северная Корея в среду, 2 ноября, запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство "Рёнхап" со ссылкой на южнокорейских военных. По его данным, одна из них упала в море в 57 километрах от города Сокчхо на северо-востоке Южной Кореи.

Еще одна ракета упала в море примерно в 160 километрах от острова Уллындо. Как сообщает агентство AFP, власти Южной Кореи призвали местных жителей отправиться в укрытия, объявив воздушную тревогу.

Между тем очередные ракетные пуски КНДР подтвердили в береговой охране Японии. Власти этой страны осудили действия Пхеньяна. Японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что намерен созвать заседание Совета национальной безопасности в связи с растущей напряженностью на Корейском полуострове.

Сеул ввел санкции в отношении Пхеньяна после ракетных стрельб

В середине октября КНДР наряду с запуском ракеты малой дальности провела ракетные стрельбы у границы с Южной Кореей. Боевые самолеты выпустили в сторону моря почти 170 ракет. 

На фоне нового обострения напряженности на Корейском полуострове Южная Корея впервые за последние пять лет ввела санкции в отношении Пхеньяна. В черный список были включены 15 человек и 16 учреждений КНДР, связанных с ракетной программой Северной Кореи.

Южная Корея и США начали совместные учения ВВС

В конце октября Южная Корея и США начали совместные военно-воздушные учения в небе над Корейским полуостровом в ответ на ракетные пуски КНДР. В маневрах участвуют 240 боевых самолетов, включая усовершенствованные малозаметные истребители-бомбардировщики F-35.

Стороны заявили, что такая подготовка необходима для противодействия потенциальной угрозе со стороны Северной Кореи, которая в этом году устроила рекордное количество ракетных пусков. Кроме того, Сеул опасается, что Пхеньян может провести ядерные испытания.

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