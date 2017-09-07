Как сестра Ким Чен Ына пытается помирить Пхеньян и Сеул

C 4 октября 2021 года между КНДР и Южной Кореей снова есть контакт. Первый раз за два месяца официальные лица обеих стран говорили друг с другом по телефону - после того, как Пхеньян приостановил связь в августе нынешнего года, что вызвало беспокойство во всем мире. "Правительство считает, что с восстановлением каналов связи между Югом и Севером заложена основа для восстановления межкорейских отношений", - цитирует агентство AFP заявление министерства объединения Республики Корея. Государственное информационное агентство КНДР называет этот шаг попыткой достичь "долгосрочного мира" на Корейском полуострове.

Кто стоит за попыткой примирения

За возобновлением контактов с Южной Кореей, судя по всему, стоит сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон. Впрочем, ее влияние выходит далеко за эти рамки: разведка Южной Кореи еще год назад называла Ким Ё Чжон, которой предположительно 34 года, "де-факто номером 2" в стране.

Ким Ё Чжон встречается с президентом Южной Кореи Муном (фото 2018 год)

В официальной иерархии она сейчас занимает один из высших постов. Верховное народное собрание избрало ее и еще 6 других функционеров в комиссию по государственным делам. Высший руководящий орган Северной Кореи - Госсовет - возглавляет ее брат Ким Чен Ын. В Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон занимает пост заместителя руководителя отдела в Центральном Комитете. Следующим шагом может стать ее повышение до членам Политбюро.

Карьера Ким Ё Чжон - следствие тесных многолетних доверительных отношениях с братом Ким Чен Ыном. В период с 1996 по 2000 годы брат и сестра вместе учились в частной школе в швейцарском Берне, причем ее оценки, говорят, были лучше, чем у него. Находясь там, они вместе пережили известие о бегстве тети и ее семьи в США и о раке груди у их матери. После окончания школы и возвращения на родину Ким Ё Чжон работала личным секретарем своего отца Ким Чен Ира.

Как сестра Ким Чен Ына оказалась в политике

Тогдашнего лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон так поразила своим политическим талантом, что, как пишет корейское издание Joong Ang Ilbo, он готов был сделать ее своим преемником, если бы она была мужчиной. После смерти отца в конце 2011 года она - опять-таки в качестве личного секретаря - помогала брату укреплять его власть. А формально ее карьера началась в отделе пропаганды и агитации Трудовой партии Кореи.

Сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон

Молодой лидер Северной Кореи тоже доволен сестрой. Вместо него Ким Ё Чжон ездила на церемонию открытия зимних Олимпийских игр 2018 в Пхёнчхане и на похороны жены бывшего президента Южной Кореи. На обоих саммитах с участием президента США Трампа она также была вместе с братом, за что южнокорейская пресса присвоила ей звание "посланницы мира". Но после провала саммита в Ханое отношения КНДР и Южной Кореи снова ухудшились. В июне 2020 года в знак протеста против поддержки Сеулом санкций ООН против КНДР Пхеньян демонстративно взорвал офис по межкорейским связям в технопарке Кэсон.

"Посланница мира" или "принцесса с ядовитым языком"

На фоне всего этого имидж Ким Ё Чжон существенно изменился. Из "посланницы мира" она превратилась в "принцессу с ядовитым языком". Ким Ё Чжон, например, угрожает Сеулу силой, если южнокорейские власти не примут мер против запуска правозащитниками пропагандистских воздушных шаров в сторону Северной Кореи. Администрацию Байдена она призвала быть поосторожнее, если американцы хотят ночами спокойно спать. А президента Южной Кореи Муна жестко критиковала за то, что тот назвал тестовый запуск ракет КНДР "провокацией".

Ким Ё Чжон с президентом Южной Кореи на концерте в Сеуле (фото 2018 года)

Но неделю назад сестра Ким Чен Ына изменила свою риторику. КНДР может принять участие в новом межкорейском саммите, снова открыть офис в Кэсоне и официально объявить конец войне на Корейском полуострове, если Сеул закончит проводить "враждебную политику", заявила она. До этого Ким Ё Чжон назвала соответствующее предложение президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, с которым он выступил на Генассамблее ООН, "хорошей и интересной идеей". Все это можно расценить как сигнал того, что режим Кима хочет улучшить отношения с Южной Кореей, пока еще Мун является президентом. Но его пребывание на посту президента заканчивается в мае 2022 года. После этого к власти может прийти представитель консервативной, критически настроенной по отношению к Северной Корее оппозиции.

В ближайшие месяцы брат и сестра Ким намерены, похоже, поделить между собой сферы деятельности. Ким Чен Ын дальнейшими запусками ракет и жесткой риторики будет оказывать давление на США, добиваясь уступок в деле санкций, а Ким Ё Чжон, как новая "посланница мира", - предлагать саммит двух Корей в обмен на согласие Сеула ослабить экономические санкции против КНДР. Такая сделка стала бы ее первым по-настоящему большим политическим достижением.

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